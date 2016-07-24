اردبیل نیازمند افزایش تجهیزات آمبولانسی است

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد پورفرضی ظهر یکشنبه در همایش سراسری روسای مراکز مدیریت حوادث استانها تصریح کرد: اردبیل یکی از مقاصد گردشگری کشور محسوب میشود و سالانه هفت میلیون گردشگر از این استان بازدید دارند.
وی افزود: حجم بیشتر سفرها زمینی است و به همین دلیل اورژانس اردبیل به طور مداوم برای خدمترسانی در وضعیت آماده باش است و ترافیک کاری در فصول گرم سال و تابستان افزایش پیدا میکند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان با اشاره به فعالیت ۴۰ پایگاه اورژانس اضافه کرد: سال گذشته اورژانس استان ۳۰ هزار مورد مأموریت انجام داده و مدت زمان متوسط حضور در حوادث شهری هفت دقیقه و در حوادث جادهای ۱۲ دقیقه برآورد شده است.
به گفته پورفرضی به منظور خدمترسانی هر چه بیشتر لازم است اورژانس استان برخوردار از آمبولانسهای دو دیفرانسیل باشد تا امدادرسانی در مناطق صعبالعبور تسهیل شود.
وی با اشاره به فعالیت هشت پایگاه کانکس در استان اضافه کرد: در مجموع خدمات طرح تحول سلامت با رضایت ۹۰ درصدی شهروندان مواجه بوده و هزینههای درمان از ۳۷ درصد به شش درصد در شهرها و سه درصد در روستاها کاهش یافته است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان با تأکید به اینکه هزینه خدمات دسترسی با کاهش محسوس همراه است، اضافه کرد: در بخش اورژانس نیز با توجه به بهبود زیرساختها و توزیع آمبولانسهای جدید خدمات توسعه یافته است.
وی راهاندازی خدمات اورژانس هوایی را نیز مزیت جدید اورژانس دانست و افزود: این امکان خدمترسانی به مناطق صعبالعبور را ممکن میسازد.
در این جلسه مدیرکل امور اجتماعی استانداری اردبیل نیز با بیان اینکه خدمات اورژانس استان در وضعیت مطلوبی قرار دارد، تصریح کرد: سالانه هفت تا هشت میلیون گردشگر به این استان سفر میکنند که ارائه خدمات مطلوب را ایجاب میکند.
شفیع شفیعی تصریح کرد: به دلیل ترافیک گردشگران انتظار میرود خدمات و تجهیزات اورژانس افزایش یابد تا در ادامه منجر به ایجاد احساس امنیت اجتماعی شود.
