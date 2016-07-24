به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا تابش با انتقاد از طراحی لباس‌های رسمی کاروان ایران در المپیک ۲۰۱۶ ریو برزیل، گفت: متاسفأنه لباس‌های طراحی شده در شأن ورزشکاران و قهرمانان ملی که نماینده ایران تمدن‌آفرین محسوب می‌شوند، نیست.

نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه لباس‌های رونمایی شده به هیچ عنوان جذابیت بصری ندارد، اظهار کرد: این لباس‌ها در شأن و تراز ملت ایران که سابقه طولانی در عرصه فرهنگ و هنر دارد، نیست.

وی با اشاره به اینکه با مقایسه‌ای کوتاه می‌توان دریافت لباس‌هایی که روز گذشته رونمایی شد اصلا قابل قیاس با لباس سایر کشورها نیست، ادامه داد: کشورهایی که سابقه فرهنگی و هنری کمتری از ایران دارند، لباس‌های جالب‌تر و بهتری را برای ورزشکارانشان طراحی کرده اند که این موضوع اصلا برای کشورمان خوب نیست.

تابش تصریح کرد: رنگ و شکل ظاهری لباس‌های رسمی کاروان ایران در المپیک حس خمودگی و افسردگی منتقل می‌کند که از نظر روانی جنبه منفی تلقی می‌شود.

رییس فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خانه ملت، ضمن بیان اینکه ظاهرا کمیته ملی المپیک انتقادات وارده به طراحی لباس‌های رسمی کاروان ایران در المپیک ۲۰۱۶ ریو را پذیرفته و قرار است تغییراتی در رنگ، فرم و نوع دوخت لباس‌ها ایجاد شود، خاطرنشان کرد: امیدوارم این تغییرات با نظر صاحبنظران و هنرمندان متخصص در این زمینه انجام شود تا شاهد تکرار چنین مسائلی نباشیم.