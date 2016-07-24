احتمال بروز سیلاب در جنوب کرمان/دمای شهداد به ۴۷ درجه رسید

حمیده حبیبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تحت تاثیر پدیده مانسون هندوستان از بعدازظهر امروز تا پایان هفته جاری به طور متناوب و عمدتا در ساعات بعدازظهر برای مناطق جنوب و برخی ارتفاعات جنوب غرب استان کرمان افزایش ابر و وزش باد و رگبارهای باران پیش بینی می شود.

وی با اشاره به اینکه باران به صورت شدید و کوتاه مدت خواهد بود، افزود: احتمال طغیان رودخانه های فصلی و آبگرفتگی معابر در برخی مناطق گفته شده وجود دارد.

حبیبی با بیان اینکه این بارش ها روی درجه هوا تاثیر چندانی نداشته و باعث کاهش دما نمی شود، گفت: طی دو روز آینده شاهد افزایش دما در حد یک تا دو درجه خواهیم بود و پس از آن کاهش نسبی دما را خواهیم داشت.

وی یادآور شد: در ۲۴ ساعت گذشته لاله زار با ۱۳ درجه و شهداد با ۴۷ درجه به ترتیب خنک ترین و گرمترین نقاط استان کرمان هستند.

حبیبی با اشاره به اینکه دمای جیرفت طی امروز به ۴۵ درجه می رسد، افزود: تغییرات دمای شهر کرمان طی امروز بین ۱۷ تا ۳۸ درجه است که پیش بینی می شود در بیشنیه دما یک درجه بیشتر از روز گذشته باشد.