یک بهایی پس از تشرف به اسلام به زیارت امامزاده سید ابراهیم رفت

به گزارش خبرگزاری مهر، نوید فرصتی پور ۳۱ ساله پس از تشرف به دین مبین اسلام در زنجان، در جمع خبرنگاران گفت: از حدود سه سال پیش به دین اسلام تمایل پیدا کرده بودم، ولی به سبب برخی ملاحظات، آن را علنی نکردم ولی با این وجود طی این مدت، اعضای خانواده ام نسبت به علاقه من به دین اسلام تا حدودی اطلاع داشتند.

وی افزود: از تصمیم و اقدام خود در تشرف به دین مبین اسلام بسیار خوشحال هستم.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه زنجان نیز در این جلسه گفت: اسلام دینی مستدل و منطقی است و از آن جا که مطابق با فطرت انسان هاست، در برابر هر مساله ای پاسخ دارد.

حجت الاسلام علی خاتمی با اهدای یک جلد قرآن کریم و نهج البلاغه با ترجمه فارسی به نوید فرصتی پور از وی خواست که با مطالعه و تحقیق هر چه بیشتر درخصوص اصول و احکام اسلامی و نیز مطالعه اطلاعات و نوشته های متبریان و مستبصران دیگر، همواره درصدد کسب معارف بیشتر و عمیق تر درمورد حقانیت دین اسلام تلاش کند.

در ادامه باحضور خود در امامزاده سید ابراهیم(ع) زنجان بعد از زیارت این امامزاده با مدیر کل اداره اوقاف و امورخیریه استان زنجان گفت وگو کرد. در این دیدار یک جلد قرآن کریم ویک قلم قرآنی به وی اهدا شد.