به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی میراث فرهنگی ایلام، امین نظریان اظهار داشت: گردشگری سلامت یکی از زیر مجموعه‌های مهم گردشگری در دنیا محسوب می‌شود و ارز آوری در این بخش می‌تواند باعث رشد و شکوفایی اقتصاد کشورها شود.

وی افزود: گردشگری سلامت شامل گردشگری پزشکی،گردشگری طبیعت در مانی و گردشگری تندرستی بوده و کشور ما با دارا بودن سابقه طولانی در پزشکی و طب سنتی می‌تواند به جایگاه قابل قبولی در این زمینه دست یابد.

نظریان بیان کرد: از دهه ۱۹۹۰ گردشگری سلامت در سطح دنیا به دلایل متعددی همچون جهانی شدن وآزاد سازی تجارت درحوزه خدمات سلامت، تغییرات نرخ ارز در اقتصاد، ارتقاء و بهبود کیفی تجهیزات پزشکی، ظهور و گسترش اینترنت و پیشرفت فناوری اطلاعات، مسن تر شدن جمعیت، اقتضائات سیستم خدمات بهداشتی رو به افزایش رفت.

رئیس گروه تبلیغات و بازاریابی اظهار کرد: ارزان بودن قیمت تمام شده درمان به گونه ای که در اکثر مواقع هزینه درمان در ایران نسبت به اروپا ۱۰ به ۱ است، کیفیت بالای تجهیزات پزشکی و حاذق بودن پزشکان از جمله عوامل مهم جذب بیماران خارجی به سمت بهداشت و درمان ایران است ولی به دلیل نوپا بودن آن تاکنون شرکت‌های تخصصی در این زمینه شکل نگرفته‌اند و در بعضی از دفاتر خدمات گردشگری بخشی به این موضوع اختصاص داده شده است.

رئیس گروه تبلیغات و بازاریابی عنوان کرد: چشمه‌های آبگرم شهرستان دهلران از جاذبه‌های بسیار جالب استان ایلام است که فرصتی را برای استفاده از این آبگرم برای گردشگران فراهم کرده است.

وی عنوان کرد: این چشمه‌ها در ۵ کیلومتری شمال شرقی دهلران منطقه‌ای وجود دارد که مجتمع آثار طبیعی و ملی دهلران نامیده می‌شود.

نظریان افزود: مجتمع فوق از سه پدیده چشمه‌های آبگرم، چشمه‌های قیر و غار خفاش تشکیل شده است.با توجه به عبور جاده اصلی دهلران، اندیمشک از جنوب منطقه و همچنین واقع شدن شهر دهلران در این قسمت اکثر راه‌های ورودی از این جاده منشعب می‌گردد.

وی ادامه داد: این چشمه آبگرم با دمای حدود ۵۰ درجه سانتیگراد دارای چشمه‌های بهداشتی آبگرم و استخرهای لجن درمانی بوده که از اهمیت درمانی خاصی برخوردار است که آب این چشمه‌ها در طول روز با توجه به انعکاس نور خورشید به صورت هفت رنگ خود را نشان می‌دهد.

وی گفت: این آب گرم یکی از آب گرم‌های نادر ایران است که در راستای خواص درمانی فوق العاده آناز جمله درمان رماتیسم، حساسیت، دمل، زخمها و شکستگی استخوان دردهای مفصلی و کوفتگی بسیار موثر است.

نظریان در پایان ادامه داد: در حال حاضر سرمایه گذار منطقه نمونه آبگرم دهلران تاسیساتی در آنجا احداث کرده که در ایام سال مورد استفاده قرار می‌گیرد، این چشمه‌های آب گرم به صورت رودخانه در پایین دست سرد شده و به نام سرگرو یا سرگراب برای مصارف کشاورزی و گوسفندان استفاده می‌شود.