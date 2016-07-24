خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: مهدی تاج که بارها در مصاحبه‌هایش از نظم برگزاری مسابقات لیگ برتر و مراسم‌های مربوط به آن به عنوان عامل موفقیت سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال یاد می‌کرد حالا دارد به سمتی می‌رود که عنان کار فوتبال را در اختیار تلویزیون قرار داده و هر چه پیشتر می رود این زیر سایه بودن پررنگ تر می شود.

پس از آنکه مراسم قرعه کشی شانزدهمین دوره رقابت های لیگ برتر در آخرین ساعات شب آغاز شد و در اولین دقایق بامداد به پایان رسید، این بار برای معرفی برترین ها اوضاع بدتر شد و هم ساعت شروع مراسم به نیمه های شب نزدیکتر شد و هم مراسم ساعت دو بامداد به پایان رسید.

مسئولان سازمان لیگ و البته دبیرکل فدراسیون فوتبال دلیل این کار را پخش زنده تلویزیونی اعلام کرده اند. اتفاقی که البته سالهاست در سازمان لیگ رخ می دهد و این سازمان برای درآمد بیشتر و گرفتن اسپانسر عنان کار فوتبال را در اختیار تلویزیون قرار داده و مشخص نیست تا چه زمانی قرار است کت فوتبال بر تن تلویزیون باشد.

مهدی تاج و زیرمجموعه اش بروند بررسی کنند که در کجای دنیا مراسم برترین های فوتبال یک کشور را ساعت دو بامداد می گیرند که حالا خودشان به این روال عادت کرده اند؟ تاج که مدعی برقراری نظم در فوتبال ایران است پاسخ بدهد که این ساعت کجایش با نظم و انضباط کاری همخوانی دارد؟

سازمان لیگ که اشتباهات و برنامه هایش هر پراشتباه تر از گذشته می شود پاسخ بدهد که بر چه اساسی یک مراسم را با چنین بی نظمی و آشگفتی برگزار کرده که بیرون از سالن آن همه شلوغی و «هرکی به هرکی» وجود داشت و پاسخ بدهد که آن همه آدم غیرمرتبط چگونه به این مراسم آمده بودند و مهمتر اینکه چرا بسیاری از بزرگان فوتبال غایب بودند؟

سازمان لیگ و مسئولانش باید به این موضوع هم پاسخ بدهند که چرا طوری رفتار کردند که برخی پیشکسوتان قهر کردند و به منزل برگشتند و خیلی های دیگر هم تمایلی برای حضور نداشتند. آیا اینها به خاطر بی برنامگی سازمان لیگ نیست که مراسم هایش را نیمه شب و درست زمانی که نیمی از مردم خواب هستند می گیرد؟

به نظر می رسد بدعت غلط و غیرحرفه ای در فدراسیون مهدی تاج نهاده شده و او که مدعی منظم برگزار کردن لیگ است حالا در برگزاری مراسم ها بی نظم و غیرحرفه ای شده است. سازمان لیگ طبیعتا باید هم چنین رفتار کند چرا که بیشتر از هر چیز برایش پول و درآمدزایی مهم شده است و برای گرفتن یک اسپانسر حاضر است تمام فوتبال را در اختیار تلویزیون قرار دهد تا هر وقت تمام سریال ها، میان برنامه ها و رپرتاژه هایش تمام شد، نیمه های شب سراغ فوتبال را بگیرد.