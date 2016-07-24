۱۲محموله کالای قاچاق در استان مرکزی توقیف شد/دستگیری ۱۳قاچاقچی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه پلیس، یوسف سپهوند از اجرای طرحی به مدت سه روز در سطح استان مرکزی خبر داد و گفت:‌ در این طرح ماموران انتظامی موفق شدند ۱۳ قاچاقچی کالا را شناسایی و دستگیر کنند.

وی خاطر نشان کرد: در این عملیات ها ۱۲محموله قاچاق کالا به ارزش تقریبی مجموعا شش میلیارد ریال توقیف شد و مقادیر زیادی لوازم یدکی، لوازم خانگی، پوشاک، سیگار، سوخت قاچاق و ... کشف شد.

جانشین فرماندهی انتظامی استان مرکزی با تاکید بر تداوم قاطعانه طرح های مبارزه با کالای قاچاق در استان اظهار داشت: فعالیت های غیرمجاز افراد سودجو ضربه مهلکی بر پیکره اقتصادی کشور وارد می کند که پلیس بدون چشم پوشی با این فعالیت های مجرمانه به صورت قاطع برخورد می کند.

سارق حرفه ای خودروهای پراید دستگیر شد

سارق حرفه ای بعد از دستگیری در عملیات کارآگاهان پلیس آگاهی استان مرکزی به ۱۰ فقره سرقت خودروی سواری پراید در اراک اعتراف کرد.

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان مرکزی در تشریح این خبر گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت خودروهای پراید در نقاط مختلف شهرستان اراک و رهاسازی خودروها پس از سرقت قطعات آنها، موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

سید نورالدین حسینی اضافه کرد: با شروع تحقیقات سرنخ هایی از فرد سارق به دست آمد و در بررسی ها مشخص شد که وی فردی سابقه دار و ساکن تهران است که مدت چند ماهی است که در شهر اراک تردد می کند.

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان مرکزی خاطر نشان کرد:‌ سرانجام وی در یکی از خیابان های شهر اراک شناسایی و دستگیر شد و در روند بازجویی ها و با ارائه مستندات و مدارک به دست آمده به ۱۰ فقره سرقت خودروی پراید اعتراف کرد.

حسینی خاطرنشان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به دستگاه قضایی معرفی شد.

کشف ۱۵ کیلوگرم تریاک در دلیجان

فرمانده انتظامی شهرستان دلیجان از کشف ۱۵کیلوگرم تریاک در دو عملیات جداگانه پلیس در این شهرستان خبر داد.

علی هاشمی در این باره گفت: روز گذشته در عملیاتی ماموران انتظامی شهرستان که از جابجایی مقادیر مواد مخدر مطلع شده بودند، یک دستگاه خودروی سواری را در یکی از محورهای مواصلاتی دلیجان متوقف کردند.

وی افزود:‌ در این عملیات سه نفر دستگیر و در بازرسی از خودروی آنان مقدار ۱۰ کیلوگرم ماده مخدر تریاک که به شیوه ماهرانه ای جاسازی شده بود، کشف شد.

هاشمی در ادامه بیان داشت:‌ در دیگر عملیات روز گذشته ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان از یک دستگاه خودروی سواری پنج کیلوگرم تریاک کشف شد و در این عملیات نیز یک نفر دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان دلیجان افزود: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مقام قضایی شدند.