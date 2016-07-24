محمد قدیمی در گفتگو با مهر با تاکید بر ضرورت تجلیل و تکریم تلاش‌های ارزشمند پیشکسوتان در حوزه فرهنگ و هنر همدان، عنوان کرد: «ناصرصفا» از چهره های فرهنگی و هنری فعال همدان است که طی سال ها فعالیت آثار و اقدامات ماندگاری در زمینه تئاتر و سینما از خود به جای گذاشته است.

معاون اجتماعی، فرهنگی و گردشگری شهردار همدان با بیان اینکه نمونه این اقدامات حضور در سریال «مکتبخانه» بود که دهه ۷۰ شاهد پخش آن از شبکه استانی همدان بودیم و از مجموعه سریال های فاخر در زمان خود محسوب می شد، گفت: پیشکسوتان عرصه فرهنگ و هنر با خلق آثار هنری در حوزه های مختلف تئاتر، سینما، موسیقی، شعر، داستان و خوشنویسی آنها را در جامعه عرضه کرده اند.

قدیمی تاکید کرد: تجلیل از پیشکسوتان فرهنگ و هنر بهانه ای برای معرفی آثار فرهنگی هنرمندان و الگو سازی در استفاده از هنرهای مختلف توسط نسل جوان است.

معاون اجتماعی، فرهنگی و گردشگری شهردار همدان همچنین تغییر و اصلاح برخی رفتارها و ناهنجاری های در اجتماع را از اولویت های مهم و اساسی درمباحث آموزش شهروندی معاونت اجتماعی، فرهنگی و گردشگری شهرداری عنوان کرد.

وی تاکید کرد: با مشارکت شهروندان و برگزاری چنین برنامه هایی سعی برآن است بسیاری از عادت های خوب و اصیل شهروندان همدانی را که احترام و پاسداشت پیشکسوتان از جمله آن است بیش از پیش احیا کنیم.