پلان مدیریتی بیابان لوت در خراسان جنوبی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت میراث فرهنگی؛ «زهرا ملکوتی» سرپرست پایگاه جهانی بیابان لوت در خراسان جنوبی در خصوص این پلان گفت: در پلان مدیریتی بیابان لوت سه برنامه کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در نظر گرفته شده است.

او گفت: در برنامه کوتاه مدت پلان مدیریتی پایگاه، آموزش صنایع دستی به روستائیان روستاهای دهسلم و حیدرآباد، گردهمایی با حضور راهنمایان تورهای بین المللی در زمینه جذب گردشگر و ارائه خدمات به آنها، معرفی پایگاه و بیابان لوت از طریق سایت چند زبانه و معرفی روستای دهسلم و بیابان لوت از طریق بروشور، کتابچه و غیره در نظر گرفته شده است.

سرپرست پایگاه تاریخی بیابان لوت در خراسان جنوبی همچنین به اقدامات میان مدت اشاره کرد و افزود: فعالیت هایی که مربوط به برنامه های میان مدت است شامل معرفی بیابان لوت در نمایشگاه های ملی و بین المللی، بهسازی و زیباسازی روستاهای دهسلم و حیدرآباد و تبدیل تعدادی از خانه های روستاهای دهسلم و حیدرآباد به خانه بوم گردی با مدیریت میراث فرهنگی و مشارکت مردم می شود.

آنطور که ملکوتی می افزاید:ایجاد زیرساخت های گردشگری در روستاهای دهسلم و حیدرآباد،استانداردسازی صنایع دستی روستا جهت عرضه در نمایشگاههای بین المللی، توسعه راهها( ریلی، هوایی، زمینی)و ایجاد امنیت و رفاه برای گردشگران، حمایت از تشکل های مردم نهاد در مباحث طبیعت گردی بویژه اکوتوریسم بیابان و فراهم کردن امکانات تفریحی- رفاهی( اسکی، گلایدر، رالی، سافاری) و اسکان گردشگران در محل های مشخص شده در بیابان ازجمله اقدامات بلندمدتی است که پایگاه بیابان لوت در خراسان جنوبی در نظر دارد.

گفته می شود ایران با ثبت قنات ایرانی و بیابان لوت در فهرست میراث جهانی یونسکو با ۲ پله صعود در رتبه ۱۱ جهانی پس از آمریکا از لحاظ تعداد آثار ثبتی قرار گرفت.

بیابان لوت با دارا بودن ویژگی های تاریخی زمین شناسی و ژئومورفولوژیکی درحالی شرایط ثبت در فهرست میراث جهانی را کسب کرده که یکی از بزرگترین میراث طبیعی جهان ویژگیهای منحصر به فردی چون بلندترین تپه های ماسه ای، بلندترین کلوت ها و گرم ترین نقطه زمین را به اعتقاد ناسا برخوردار است.

همچنین در این بیابان به پدیده‌ های بی نظیر طبیعی، استثنایی و شگفت انگیزی نظیر کلوت ها و یاردانگ ها، نبکاها (گلدان های صحرا یا تل گز)، هرم های ماسه ای، مخروط های آتشفشانی، دشت های پوشیده از گدازه های بازالتی و ... می توان اشاره کرد. این ویژگی ها توانسته دانشمندان و گردشگران زیادی را به این منطقه بکشاند. در مسیر ثبت جهانی بیابان لوت دو اثر منحصر به فرد "کوههای مریخی و نخلستان دهسلم "در شهرستان نهبندان ثبت میراث طبیعی- ملی شدند.

همچنین در مسیر رسیدن به روستای دهسلم از سمت نهبندان کوههایی بسیار زیبا و چشم نواز خودنمایی می کنند که به کوههای مریخی مشهورند. کوههای مریخی دارای ۲۵ کیلومتر طول و ۱کیلومتر عرض بوده و به رنگ های قرمز و خاکستری و سفید دیده می شوند. این کوهها رسوبی بوده و فاقد پوشش گیاهی هستند. ارتفاع آنها نسبت به دشت‌های اطراف از ۵ تا ۱۰۰ متر متغیر است. این اثر طبیعی در اردیبهشت ۹۴ به شماره ۲۶۱ در فهرست میراث طبیعی- ملی کشور به ثبت رسید.

بیابان لوت به عنوان اولین اثر طبیعی ثبت شده در فهرست آثار جهانی ایران با داشتن ویژگیهای منحصر به فرد درمرداد سال ۹۳ به شماره ۲۰۳ در فهرست میراث طبیعی ملی ثبت شد و در تیر ماه سال جاری در فهرست میراث جهانی به ثبت رسید.