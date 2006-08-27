دبيركل سازمان كنفرانس اسلامي فردا راهي بيروت مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، سازمان كنفرانس اسلامي امروز با صدور بيانيه اي اعلام اين خبر افزود: " اكمال الدين احسان اوغلو " درسفر دو روزه خود به لبنان با فواد سنيوره نخست وزير، نبيه بري رئيس پارلمان و فوزي صلوخ وزير امور خارجه لبنان ديدار و گفتگو خواهد كرد.

محورمذاكرات طرفين درمورد همكاري كشورهاي عضوسازمان كنفرانس اسلامي به لبنان براي بازسازي اين كشور پس از ويرانيهاي به جاي مانده ناشي از حملات ددمنشانه رژيم صهيونيستي خواهد بود.

دبير كل سازمان كنفرانس اسلامي همچنين با مقامهاي لبناني به بحث و بررسي درمورد كمك احتمالي دبيرخانه سازمان كنفرانس اسلامي به پيشرفت در گفتگوي ملي درلبنان خواهد پرداخت .

رژيم صهيونيستي با تحميل جنگ سي و سه روزه بر لبنان بيشتر زيرساخت هاي شهري و روستايي و تاسيسات آب و برق و تلفن و ساير خدمات عمومي را زير آتش سنگين سلاحهاي خود قرار دارد و ميلياردها دلار به لبنان خسارت وارد كرد.

دوهفته پيش هيئتي از وزيران امورخارجه چند كشور عضو سازمان كنفرانس اسلامي به رياست وزير خارجه مالزي براي بحث و گفتگو درباره طرح مفاد ماده اي بررسي شده در نشست اضطراري اخير آنها در مالزي به بيروت رفتند.



اين هيئت با فواد سنيوره نخست وزير لبنان ديدار كند. حميد البار وزير امور خارجه مالزي دراين رابطه گفت : خورشيد احمد قصوري و حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، وزيران امور خارجه پاكستان و قطر نيز در چارچوب هيئت ياد شده ،وي را در اين سفر همراهي كردند.

اين هيئت براي بحث و گفتگو درباره اجراي طرح هفت ماده اي كه اخيرا در نشست اضطراري وزيران امور خارجه سازمان كنفرانس اسلامي در مالزي مورد بررسي قرار گرفت، با مقام هاي لبناني ديدار و گفتگو كرد.