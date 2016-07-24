ذخیره ۲۶۳ هزار تنی گندم در ایلام

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی جهاد کشاورزی ایلام، سیدمحمدتراب میری با بیان اینکه در سال زراعی گذشته ۱۲۵ هزار هکتار اراضی دیم و آبی استان به کشت گندم اختصاص یافته بود، اظهارداشت: پیش بینی می کردیم که امسال ۲۲۰ هزار تن گندم از مزارع گندم استان برداشت شود که خوشبختانه پس از پایان فصل برداشت، ۲۶۳ هزار تن گندم به مراکز خرید تحویل داده شده است.

وی با اشاره به اینکه تاکنون ۲۹۶ میلیارد تومان مطالبات گندم‌کاران ایلامی پرداخت شده است، افزود: در حال حاضر ۳۴ میلیارد تومان از مطالبات گندم کاران استان باقی مانده است که به مرور به آنها پرداخت خواهد شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام به وقوع سیل در فصل زراعی گذشته اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: با توجه به جاری شدن سیلاب در برخی از مناطق استان و وارد آمدن خسارت به مزارع گندم و کلزا، پنج هزار هکتار از مزارع گندم و یک هزار هکتار از اراضی که زیرکشت کلزا رفته بودند در اثر سیلاب از بین رفت.