تیمداری در لیگ دسته یک بسکتبال مشروط به حمایت مسئولان است

هامان هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت تیمداری در لیگ بسکتبال کشور بیان کرد: تمرینات تیم قطران کاوه با حضور کادرفنی و بیشتر بازیکنان سال قبل به صورت منظم در حال انجام است.

هاشمی با بیان اینکه هنوز تصمیمی برای شرکت در لیگ دسته یک نگرفته ایم، افزود: ابتدا باید نشستی با هیئت بسکتبال و شورای شهر گرگان برگزار کنیم تا بدانیم سیاست های حمایتی مسئولان از تیم قطران کاوه چگونه است تا بر اساس آن اقدامات لازم را انجام دهیم.

به گفته وی، چنانچه حمایت اندکی از سوی مسئولان شویم در لیگ دسته یک تیمداری خواهیم کرد و در غیر این صورت بار دیگر در لیگ زیرگروه شرکت می کنیم.

وی خاطرنشان کرد: خودمان باتوجه به ظرفیت بالای بازیکنان تمایل داریم در لیگ یک شرکت کنیم اما از آنجایی که هزینه های شرکت در این رده بسیار بالا است باید عزمی از سوی مسئولان هم دیده شود.

مدیر تیم قطران کاوه خاطرنشان کرد: به جز شورای شهر که در جلسه ای از اعضای تیم قدردانی کرد، تاکنون نشستی با هیچ نهاد دیگری نداشتیم.

هاشمی از ارتباط خوب مجموعه اش با رئیس فدراسیون خبر داد و گفت: آقای مشحون (رئیس فدراسیون بسکتبال) نظر مساعدی به تیم قطران کاوه دارد و قرار است سیزدهم این ماه جلسه ای در دفتر وی برگزار کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، قطران کاوه، حدود دو سال پیش فعالیت های بسکتبالی خود را در گرگان آغاز کرد و سال گذشته با استفاده از کادری مجرب و بازیکنان بومی راهی رقابت های کشوری شد و با قهرمانی در مسابقات زیرگروه بسکتبال کشور جواز حضور در لیگ دسته یک را به دست آورد.