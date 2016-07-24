علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ظهر امروز در حاشیه سومین اجلاس سراسری مدیران کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استانها در تهران و در پاسخ به سوال خبرنگار مهر، در خصوص بحث هایی درباره شدت گرفتن فشار دولت بر رسانهها در هفتههای اخیر و طرح شکایتهای حقوقی از آنها و حتی به دادگاه کشاندن ادمینهای برخی کانالها و گروههای تلگرامی، گفت: ما به عنوان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از رسانهها شکایتی نکردهایم و توصیه آقای رئیس جمهور هم در دولت این بوده که دستگاههای اجرایی از مطبوعات و روزنامهها شکایت نکنند.
وی افزود: به عنوان مثال آقای دکتر شریعی، استاندار جدید خوزستان هم که تازه منصوب شده است، یکی از اولین کارهایی که انجام داده، این بوده که به همه دستگاهها تابعه اعلام کرده که هیچکدام از شما حق ندارید از رسانهها شکایت کنید. مگر در مواردی که افراد شکایت میکنند، مورد دیگری نبوده که در این موارد هم موضوع به هیئت نظارت بر مطبوعات میآید و آنجا به آن رسیدگی میشود.
