به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر نماینده ولی فقیه در کردستان، آیت‌الله سیدمحمد حسینی‌شاهرودی در دیداردبیران خواهر ستاد امر به معروف و منکر ادارات استان گفت: امر به معروف و نهی از منکر در جامعه اهمیت فراوانی دارد و دستور مستقیم خداوند متعال است.

وی عنوان کرد: برای اینکه انسان به آن جایگاه شایسته و والایی که خداوند برای آن در نظر گرفته است برسد بستر ها و زمینه های مختلفی فراهم است و ابزارهای متعددی نیز تدارک دیده شده که امر به معروف و نهی از منکر یکی از این ابزارها است.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان به اهمیت فریضه امر به معروف و نهی از منکر در آیات قرآن و روایات اهل بیت اشاره و بیان کرد: انسان در سایه عدالت و حسنات است که می تواند رشد کند و به مقام قرب الهی برسد و اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر زمینه سلامت جامعه و رشد افراد را فراهم می کند و موجب می شود عدالت در جامعه حاکم شود و برای بقای نظام به اجرای امر به معروف و نهی از منکر نیاز داریم.

وی اظهارداشت: نسبت به امر به معروف و نهی از منکر حساسیت ویژه ای وجود دارد زیرا ملاک بر این است که اگر امت اسلامی بخواهد امت خوبی باشد یکی از مهمترین شروط آن اقامه امر به معروف و نهی از منکر است.

آیت الله حسینی شاهرودی به اهمیت بحث امر به معروف و نهی از منکر در جامعه، اشاره کرد و افزود: نظام و حکومت اسلامی در سایه اجرای احکام اسلامی زنده است اگر امر به معروف و نهی از منکر در جامعه زنده باشد در سایه آن باقی احکام اسلامی زنده و حیات خواهد داشت.

وی ادامه داد: در روایات و آیات داریم که اگر فریضه امر به معروف و نهی از منکر به فراموشی سپرده شود جامعه دچار انحطاط می شود و اشرار بر جامعه حاکم می شود و در چنین جامعه ای دعاها مستجاب نمی شود.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان گفت: اجرای امر به معروف و نهی از منکر جزء اولین وظایف نظام اسلامی است و اگر انسان حکومت و قدرتی داشته باشد امر به معروف و نهی از منکر مسئله اصلی است که اگر به آن رسیدگی نشود جامعه دچار فساد می شود.

وی بیان کرد: کسانی که وظیفه رساندن پیام خدا و اجرای این فریضه مهم را بر عهده گرفته اند نباید از تهدیدها و سرزنش های دیگران بترسند و باید محکم در میدان ایستادگی و مقاومت کنند.

آیت الله حسینی شاهرودی به تاریخ فتح اندلس اشاره کرد و افزود: فتح اندلس یکی از نمونه های آشکار است که می توان مثال زد که اگر فساد در جامعه ای حاکم شود و امر به معروف و نهی از منکر ترک شود آن جامعه دچار فساد و انحطاط می شود و آن کشور سقوط خواهد کرد.

وی بیان کرد: پیروزی انقلاب و ایجاد حکومت اسلامی در ایران نظریات اندیشمندان مادی گرای جهان و تمامی نظریات غربی ها را برهم زد و اکنون شاهد درگیری تمدن شیطانی و مادی غرب با تمدن اسلامی هستیم.

به گفته نماینده ولی فقیه در استان کردستان تلاش های فراوانی از سوی دشمنان برای ضربه بر کشورهای اسلامی شده و خود این کشورها اعتراف کرده اند که حتی استفاده از راهکارهای نظامی نیز نتوانسته است به مسلمانان ضربه وارد کند بنابراین دشمنان به فکر قطع ریشه جوامع اسلامی که همانا بنیان خانواده ها می باشد هستند.

وی اضافه کرد: از هم پاشیدگی بنیان خانواده ها و به فساد کشیدن جوانان و خصوصا زنان و دختران از برنامه های دشمنان برای ضربه بر دنیای اسلام است که ماهواره ها و شبکه های اجتاعی مهمترین ابزارهای آنها برای دنبال کردن اهدافشان است.

آیت الله حسینی شاهرودی گفت: تقدس زدایی و مبارزه با تفکرات اسلامی در جوامع مسلمان به هیچ وجه قابل پذیرش نیست و کسانی که به انحراف کشیده می شوند گرفتاری هایی هم برای خانواده ها و هم برای جامعه ایجاد می کنند که گاهی جبران آنها امکانپذیر نیست.

وی افزود: با کسانی که حریم شکنی می شود باید برخورد شود و مدیران نیز باید این امر مهم را در ادارات جدی بگیرند کسانی که حریم شکنی می کنند سرباز دشمن هستند که در خدمت اهداف آنها می باشند.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان افزود: بدترین و فجیع ترین مسئله ای که ممکن است در تاریخ یک ملت اتفاق بیفتد این است که یک معصیت یا رفتار زشت و نکوهیده جزء فرهنگ شود و تمام تلاش دشمنان این است که بدحجابی و فساد به فرهنگ غالب جوامع مسلمان تبدیل شود.

وی ادامه داد: خداوند را شاکر باشیم که جز اقامه کنندگان فریضه مهم و حیاتی امر به معروف و نهی از منکر هستیم و خداوند متعال برای عاملین این فریضه مهم اجر عظیمی در نظر گرفته است که پاداش آن قابل مقایسه با هیچ پاداش دنیایی نیست