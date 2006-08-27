روزانه 5 هزار مراجعه به شعب تامين اجتماعي تهران بزرگ كاهش يافت

به گزارش خبرگزاري مهر ، مديركل تامين اجتماعي تهران بزرگ افزود: اين طرح از منظر كمي و كيفي با موفقيت قابل توجهي همراه بوده است. با توجه به بازديدهاي به عمل آمده از شعب و گزارشهايي كه به ستاد ارسال شده، در سال گذشته روزانه بيش از 11 هزار دفترچه درماني در سطح 31 شعبه تهران بزرگ صادر شده است. همچنين با افزايش تعداد برگ دفترچه و سرعت توليد آن از يك هفته به كمتر از يك يا دو ساعت، مراجعات بيمه شدگان به شعب كمتر شده است.

محسن شاكري با اشاره به صدور دفترچه درماني در كليه شعبه تهران بزرگ در كمتر از سه ساعت، اظهار كرد: طرحي را مبني بر صدور دفترچه درماني در كارگاه هاي بيش از يكهزار نفر در دست بررسي داريم كه بر اساس آن صدور، تعويض و تمديد اعتبار دفترچه هاي درماني در كارگاه هايي كه بيش از يكهزار نفر كارگر دارند، در محل اين كارگاه ها با حضور كارشناسان امور بيمه اي اين سازمان صورت پذيرد.

مديركل تامين اجتماعي تهران بزرگ در خصوص وضعيت ساماندهي سوابق بيمه شدگان تامين اجتماعي تهران بزرگ، گفت: تهران بزرگ بيش از 30 درصد ركودهاي ثبت شده در كشور را به خود اختصاص داده است. به عبارتي تعداد كل ركودهاي ثبت شده در سيستم از سال 1382 لغايت اسفند ماه 1384 بيش از 196 ميليون ركود سابقه است كه از اين مجموعه 132 ميليون و 115 هزار و490 ركورد شناسايي شده است.

شاكري همچنين با بيان اينكه به طور متوسط 72 درصد سوابق در تهران بزرگ شناسايي شده است، گفت: در اين كلان شهر 20 شعبه تامين اجتماعي بالاي 77 درصد سوابق را شناسايي كرده اند. همچنين در خصوص كارنامه هاي صادر شده نيز تاكنون بيش از 591 هزار كارنامه سوابق بيمه شدگان صادر شده و بيش از 301 هزار كارنامه در كارگاه هاي بزرگ به بيمه شدگان ارائه شده است.

وي با بيان اينكه 25 درصد بيمه شدگان كل كشور در تهران مستقر هستند، تصريح كرد: عدم تناسب نيروي كار اين اداره كل با حجم پرونده هايي كه بايد شناسايي شود، يكي از مشكلات پيش رو در اجراي اين طرح بوده است. بنابراين با توجه به حجم كاري بالاي اداره كل تهران بزرگ در شناسايي سوابق بيمه شدگان در مقايسه با ساير استانها و شهرستانها، انتظار اينكه اجراي اين طرح در تهران هماهنگ با ساير استانها و شهرستان هاي ديگر در يك مدت زمان محدود به پايان برسد، اشتباه است.

مديركل تامين اجتماعي تهران بزرگ در زمينه اهداف و برنامه هاي اين اداره كل، گفت: كليه فعاليتهاي مرتبط با تامين اجتماعي در تهران بزرگ كه شامل شهرستانهاي ري و شميران نيز مي شود ، تحت پوشش 31 شعبه تامين اجتماعي در سطح تهران است. شعب تامين اجتماعي تهران بزرگ با بيش از 2 هزار و 700 كارمند مشغول خدمت رساني به بيش از 2 ميليون و 100 هزار بيمه شده اجباري ، اختياري و حرف و مشاغل آزاد است.

شاكري اضافه كرد: اين اداره كل در راستاي اجرايي شدن راهبردهاي دولت نهم جمهوري اسلامي ، كارآمد كردن فعاليت ها با ارتقاء كيفيت كار، افزايش بهره وري ، مبارزه جدي با فساد و تبعيض، خدمت صادقانه و متواضعانه به مردم، رسيدگي همه جانبه به امور همكاران، بيمه شدگان، مستمري بگيران و كارفرمايان از اولويتهاي اجرايي خود قرار داده است.