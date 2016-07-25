خبرگزاری مهر - گروه استان ها: هدایت تحصیلی به منظور هدایت دانش آموزان برای انتخاب رشته و راهنمایی آنها برای انتخاب شغل آینده است و از اهمیت بالایی برای دانش‌آموزان و خانواده‌های آنها برخوردار است اما امسال به خاطر دیر رسیدن نتایج هدایت تحصیلی به دست دانش آموزان و از سوی دیگر نحوه اولویت‌ بندی آنها برای انتخاب رشته، خانواده دانش آموزان دچار سرگردانی شده اند.

مریم روضاتی یکی از والدین دانش آموزان اصفهانی، با اشاره به اینکه الان نزدیک به ۱۰ روز است که از این مدرسه به آن مدرسه و از این اداره به آن اداره کل می رود تا فرزندش را در رشته ادبیات ثبت نام کند، ادامه داد: اسم فرزندم را در رشته ادبیات در مدرسه شاهد ثبت نام کردم و امروز با هدایت تحصیلی که کمتر از ۱۰ روز است به دستمان رسیده فرزندم برای تحصیل در رشته ریاضی رتبه اول و در رشته ادبیات رتبه پنجم را دارد و هم اکنون دیگر مدرسه زیر بار ثبت نام فرزندم نمی‌رود.

سردرگمی دانش آموزان در آستانه سال تحصیلی

وی با اشاره به اینکه نمره ریاضی فرزندم حدود ۱۵ است و معدلش ۱۸ و نیم، بیان داشت: وقتی به مسئولان مدرسه، می گویم که در رشته ریاضی ثبت نام کنید ، اعلام می‌کنند پر شده است به مدرسه دیگر می روم می گویند که آزمون داشته و زمان آزمون گذشته است. به آموزش و پرورش ناحیه رفته ام پس از دو ساعت که در صف انتظار بودم به من کاغذی دادند جهت ثبت نام فرزندم و هنگام مراجعه به مدرسه، مدیر اعلام می‌کند که این کاغذ برای ما هیچ ارزشی ندارد.

چطور ممکن است هدایت تحصیلی در کمتر از ۱۰ روز به دست والدین برسد و مدارس در روزی که نتایج هدایت تحصیلی را دریافت کردیم، عنوان کند که ظرفیت ثبت نام تکمیل شده است

این مادر گفت: بیشتر اولویت‌ بندی ها نه طبق معدل بلکه براساس علایق دانش آموزان و والدین تعیین شده است چراکه پیش از هدایت تحصیلی، برگه هایی در اختیار ما قرار دادند که طبق علاقه باید رشته های مورد نظر را انتخاب می کردیم و به همین دلیل هم یک دانش آموز با معدل بالا در رشته ریاضی موفق به انتخاب رشته نشده اما دانش آموز دیگر با معدل پایین تر شده است.

وی ادامه داد: چطور ممکن است هدایت تحصیلی در کمتر از ۱۰ روز به دست والدین برسد و مدارس در روزی که نتایج هدایت تحصیلی را دریافت کردیم، عنوان کند که ظرفیت ثبت نام تکمیل شده است.

سینا کاظمی یکی دیگر از والدین دانش آموز با اظهار اینکه فرزند من که نمره ریاضی اش کمتر از ۱۹ نیست و معدلش ۱۹ و نیم است، رشته ریاضی را در نتایج هدایت تحصیلی، برای اولویت چهارم آورده است، بیان داشت: این در حالی است که تنها رتبه اول تا سوم را می توانم انتخاب و اسم فرزندم را ثبت نام کنم.

وی اظهار داشت: به هنگام اعتراض به مدیر مدرسه، به ما اعلام کردند؛ ثبت نام ها بر اساس نیاز کشور انجام می گیرد و ظرفیت رشته های ادبیات، ریاضی و علوم تجربی پر شده و شما باید در رشته معارف و خدمات ثبت نام کنید.

هنگام مراجعه به آموزش و پرورش ناحیه مربوطه، شنیدیم که طی دستور جدید از وزارت آموزش و پرورش به خاطر اعتراض والدین و سرگردانی دانش آموزان، اولویت بندی ها برداشته و اجازه ثبت نام در هر رشته‌ای به دانش آموزان داده شده و این در حالی است که بعد از تماس با مدرسه فرزندم باز هم با ممانعت مدیر مدرسه مواجه شدیم

کاظمی تاکید کرد: به هنگام مراجعه به آموزش و پرورش جمع زیادی از والدین را دیدیم که در صف اعتراض هستند و تنها راه حلی که به آنها نشان می‌دهند این است که به آموزش و پرورش کل استان مراجعه و اعتراض خود را اعلام کنید.

دستور جدید وزارتخانه و حذف رتبه بندی ها از هدایت تحصیلی

احمدی یکی از دیگر از والدین دانش آموزان در گفت و گو با مهر بیان کرد: امروز هنگام مراجعه به آموزش و پرورش ناحیه مربوطه، شنیدیم که طی دستور جدید از وزارت آموزش و پرورش به خاطر اعتراض زیاد والدین و سرگردانی دانش آموزان، اولویت بندی ها برداشته و اجازه ثبت نام در هر رشته‌ای به دانش آموزان داده شده است و این در حالی است که بعد از تماس با مدرسه فرزندم باز هم با ممانعت مدیر مدرسه مواجه شدیم.

وی گفت: برای پیگیری این موضوع و صحت مطلب به آموزش و پرورش کل استان مراجعه کردیم که اعلام کردند چنین چیزی صحت ندارد که اولویت بندی ها برداشته شده است.

وی با اعلام اینکه فرزندم رشته علوم تجربی را می خواهد و با توجه به اینکه در سه رتبه اول هدایت تحصیلی جای دارد، مدیر مدرسه زیر بار ثبت نام فرزندم در این رشته نمی‌رود، گفت: در مدرسه به ما اعلام کردند، به غیر از رشته تجربی هر رشته دیگری بخواهید، ثبت نام می کنیم و این یک دستورالعمل است.

با و جودی که مدیران کل آموزش و پرورش استان لازم است که با وجود تمام گلایه‌ها و اعتراض والدین برای آرامش خانواده‌ها و دانش آموزان و دور شدن از نگرانی پاسخگوی رسانه‌ها باشد اما به رغم پیگیری ها، تاکنون پاسخی به رسانه‌ها در این ارتباط داده نشده و این در حالی است که استاندار اصفهان در خصوص مشکلات هدایت تحصیلی برای خانواده‌ها اینگونه پاسخ می‌دهد.

توصیه استاندار اصفهان به والدین معترض

استاندار اصفهان در این زمینه اعلام کرد: هدایت تحصیلی یکی از موضوعاتی است که در یکی دو هفته اخیر از سوی والدین و نوجوانان مورد بحث قرار گرفته و نگرانی هایی را برای آن ها ایجاد کرده بود.

رسول زرگرپور بیان داشت: اجرای این طرح از یک طرف با تأخیراتی مواجه شد و از طرف دیگر نیز اطلاع رسانی به صورت کامل انجام نشد و باعث شد که برداشت های ناصحیحی از این طرح و اثرات آن به وجود آید.

این طرح در اجرا با محدودیتی هایی مواجه شد که باعث گله مندی شد که با اقدامات اصلاحی که آموزش و پرورش انجام داده و صحبت هایی که با والدین شده مشکل بوجود آمده در شرف رفع است

وی افزود: با توجه به مشکلات پیش آمده، آموزش و پرورش اعلام کرده کسانی که در خصوص نتایج این طرح گله مند هستند می‌توانند با فرایندی که پیش بینی شده است موضوع را پیگیری کنند.

استاندار اصفهان با اشاره به اینکه اصل طرح هدایت تحصیلی برای پایه دهم در قالب طرح تحول آموزش و پرورش کاری بسیار مهم و اساسی است، گفت: این طرح در اجرا با محدودیتی هایی مواجه شد که باعث گله مندی شد که با اقدامات اصلاحی که آموزش و پرورش انجام داده و صحبت هایی که با والدین شده مشکل بوجود آمده در شرف رفع است.

وی با بیان اینکه هدایت تحصیلی از سال های گذشته نیز وجود داشته ولی امسال چارچوب های آن اصلاح شده است، تصریح کرد: چون ضوابط و چارچوب های این طرح برای والدین و دانش آموزان مشخص نبود و فکر می کردند که آخرین نمره تحصیلی دانش آموزان مورد نظر است اعتراض هایی در این زمینه بوجود آمد.

رئیس شورای آموزش و پرورش استان تاکید کرد: آنچه اهمیت دارد این است که آموزش و پرورش آمادگی کامل دارد که اگر دانش آموزانی در این رابطه اطلاعات کافی ندارند و یا گله مند هستند و فکر می کنند که حقی از آنها ضایع شده است، بررسی و موضوع را برطرف کنند.

این صحبت های استاندار در حالی است که هماهنگی درون سازمانی در آموزش و پرورش در خصوص این مسئله و ارائه پاسخ واحد و مشخص طبق بخشنامه ها به والدین وجود ندارد و همچنان نارضایتی و سرگردانی، حال و روز این روزهای دانش آموزان اصفهانی است و براساس همین نگرانی ها، والدین دانش آموزان نمی دانند چه آینده ای در انتظار وضعیت تحصیلی فرزندانش است و آیا باید منتظر مانده تا بخشنامه های جدید، گره از کار آنها بگشاید یا به ثبت نام فرزندشان در رشته ای که مورد علاقه آنها نیست رضایت دهند تا شاید، از غافله تحصیل و تعلیم عقب نمانند.