سال سینمای جوان آغاز شد/حمایت از تولید ۴۵ فیلم

به گزارش خبرگزای مهر، معاونت تولید و پشتیبانی فنی انجمن سینمای جوانان ایران اعلام کرد: امسال در ادامه حمایت های جدی ریاست سازمان سینمایی از انجمن سینمای جوانان ایران که در مراسم روز ملی جوان اعلام شد، تاکنون ۲۰۲ فیلمنامه و طرح کوتاه به معاونت تولید انجمن ارسال شده است که ازاین بین ۱۱۰ فیلمنامه در شورای تولید مورد بررسی قرارگرفته است.

از بین فیلمنامه های مورد بررسی قرارگرفته ۴۵ فیلم و فیلمنامه حمایت در قالب سه روش «حمایت از تولید»، «حمایت پس از تولید» و «حمایت فرهنگی (فاند)» انجمن سینمای جوانان ایران را دریافت کرده اند که از این تعداد ۳۵ فیلمنامه به صورت حمایت از تولید، ۶ فیلم کوتاه حمایت پس از تولید و ۴ فیلم کوتاه به صورت فاند موردحمایت قرارگرفته اند. آمار فیلمنامه ها و فیلم های حمایت شده عبارتند از ۱۶ فیلمنامه و فیلم در انجمن سینمای جوانان تهران و ۲۹ فیلم‌نامه و فیلم در ۱۷ دفتر دیگر انجمن. بر همین اساس اسامی فیلمنامه ها و فیلم های حمایت شده عبارتند از: