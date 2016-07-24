۳ مرداد ۱۳۹۵، ۱۳:۵۹

سال سینمای جوان آغاز شد/حمایت از تولید ۴۵ فیلم

با آغاز فصل تولید انجمن سینمای جوانان ایران در سراسر کشور تولید ۴۵ عنوان فیلم کوتاه حرفه ای کلید خورد.

به گزارش خبرگزای مهر، معاونت تولید و پشتیبانی فنی انجمن سینمای جوانان ایران اعلام کرد: امسال در ادامه حمایت های جدی ریاست سازمان سینمایی از انجمن سینمای جوانان ایران که در مراسم روز ملی جوان اعلام شد، تاکنون ۲۰۲ فیلمنامه و طرح کوتاه به معاونت تولید انجمن ارسال شده است که ازاین بین ۱۱۰ فیلمنامه در شورای تولید مورد بررسی قرارگرفته است.

از بین فیلمنامه های مورد بررسی قرارگرفته ۴۵ فیلم و فیلمنامه حمایت در قالب سه روش «حمایت از تولید»، «حمایت پس از تولید» و «حمایت فرهنگی (فاند)» انجمن سینمای جوانان ایران را دریافت کرده اند که از این تعداد ۳۵ فیلمنامه به صورت حمایت از تولید، ۶ فیلم کوتاه حمایت پس از تولید و ۴ فیلم کوتاه به صورت فاند موردحمایت قرارگرفته اند. آمار فیلمنامه ها و فیلم های حمایت شده عبارتند از ۱۶ فیلمنامه و فیلم در انجمن سینمای جوانان تهران و ۲۹ فیلم‌نامه و فیلم در ۱۷ دفتر دیگر انجمن. بر همین اساس اسامی فیلمنامه ها و فیلم های حمایت شده عبارتند از:

  1. داستانی کوتاه «اس» به کارگردانی بهزاد آزادی، انجمن سینمای جوانان تهران
  2. مستند کوتاه «دست و آهن» به کارگردانی منیژه آقایی، انجمن سینمای جوانان هرمزگان
  3. داستانی کوتاه «آب و آیینه» به کارگردانی محمدرضا خسروی فر، انجمن سینمای جوانان تهران
  4. داستانی کوتاه «گیلدا» به کارگردانی کیوان علیمحمدی، انجمن سینمای جوانان تهران
  5. داستانی کوتاه «ابراهیم» به کارگردانی امید بنکدار، انجمن سینمای جوانان تهران
  6. داستانی کوتاه «رقاصک» به کارگردانی امیر هنرمند، انجمن سینمای جوانان تهران
  7. داستانی کوتاه «فراموش‌شدگی» به کارگردانی منوچهر رمضانی، انجمن سینمای جوانان تهران
  8. داستانی کوتاه «خداحافظ گراش» به کارگردانی کیوان محسنی، انجمن سینمای جوانان شیراز
  9. داستانی کوتاه «دختری در میان اتاق» به کارگردانی کریم لک زاده، انجمن سینمای جوانان شیراز
  10. داستانی کوتاه «آرا» به کارگردانی یوسف کارگر، انجمن سینمای جوانان ارومیه
  11. انیمیشن کوتاه «حلقه مفقوده» به کارگردانی سید فرهاد نجفی، انجمن سینمای جوانان قزوین
  12. داستانی کوتاه «مسافر» به کارگردانی سعادتعلی سعید پور، انجمن سینمای جوانان تبریز
  13. داستانی کوتاه «ده برادر» به کارگردانی محسن علیدادی، انجمن سینمای جوانان نجف‌آباد
  14. داستانی کوتاه «اول پاییز» به کارگردانی عادل تبریزی، انجمن سینمای جوانان مشهد
  15. داستانی کوتاه «ابراهیم» به کارگردانی پویان رنجبر، انجمن سینمای جوانان شیراز
  16. داستانی کوتاه «لباس چرک» به کارگردانی محمد داود عسگری، انجمن سینمای جوانان شیراز
  17. داستانی کوتاه «عروس» به کارگردانی حسین نمازی، انجمن سینمای جوانان تهران
  18. داستانی کوتاه «بدل» به کارگردانی روناک جعفری، انجمن سینمای جوانان تهران
  19. داستانی کوتاه «روتوش» به کارگردانی کاوه مظاهری، انجمن سینمای جوانان تهران
  20. داستانی کوتاه «زمان گمشده» به کارگردانی امیررضا جلالیان، انجمن سینمای جوانان قزوین
  21. مستند کوتاه «واقعیت یک رؤیا» به کارگردانی هایده مرادی، انجمن سینمای جوانان اردبیل
  22. داستانی کوتاه «دوربرگردون» به کارگردانی محمود آقازاده، انجمن سینمای جوانان قزوین
  23. داستانی کوتاه «پیژامه راه‌راه پدر را باد برد» به کارگردانی محمد صادقی، انجمن سینمای جوانان مشهد
  24. داستانی کوتاه «مردانگی» به کارگردانی علیرضا سلطانی محمد عزیزی، انجمن سینمای جوانان زنجان
  25. داستانی کوتاه «نسبت خونی» به کارگردانی حسین امیری دوماری و پدرام پور امیری، انجمن سینمای جوانان کرمان
  26. داستانی کوتاه «هاری» به کارگردانی محمد داودی، انجمن سینمای جوانان مشهد
  27. داستانی کوتاه «پیله» به کارگردانی مسعود میرزایی، انجمن سینمای جوانان تهران
  28. داستانی کوتاه «سه‌نقطه» به کارگردانی سوسن بیانی، انجمن سینمای جوانان تهران
  29. داستانی کوتاه «مه‌آلود» به کارگردانی علی خسروی کوهستانی، انجمن سینمای جوانان تهران
  30. داستانی کوتاه «صدای نرگس» به کارگردانی هادی رهبر، انجمن سینمای جوانان شیراز
  31. داستانی کوتاه «برگ‌ها آهسته می‌ریزند» به کارگردانی محمدرضا زمانی پور، انجمن سینمای جوانان  بیرجند
  32. داستانی کوتاه «حفره مشترک» به کارگردانی اسما ابراهیم زادگان، انجمن سینمای جوانان تهران
  33. داستانی کوتاه «طلعت» به کارگردانی امیر ربوبین رویینی، انجمن سینمای جوانان تهران
  34. داستانی کوتاه «چمدان خیس» به کارگردانی اشکان احمدی، انجمن سینمای جوانان سنندج
  35. داستانی کوتاه «هنوز نه» به کارگردانی آرین پوروزیری، انجمن سینمای جوانان تهران
  36. داستانی کوتاه «تیر آخر حسین حبیبی» به کارگردانی، انجمن سینمای جوانان اردبیل
  37. داستانی کوتاه «عید مردگان» به کارگردانی فضل ا... تاری، انجمن سینمای جوانان خرم‌آباد
  38. داستانی کوتاه «شاخ وان مهتاب صداقت» به کارگردانی، انجمن سینمای جوانان بوشهر
  39. داستانی کوتاه «دادزن» به کارگردانی امیرمسعود سهیلی، انجمن سینمای جوانان مشهد
  40. داستانی کوتاه «۹۹۹۹۹» به کارگردانی کریم عظیمی، انجمن سینمای جوانان اردبیل
  41. داستانی کوتاه «عروسک» به کارگردانی ابوالفضل شکیبا، انجمن سینمای جوانان نیشابور
  42. داستانی کوتاه «پریه» به کارگردانی امیر شکرگذار ناوی، انجمن سینمای جوانان تالش
  43. داستانی کوتاه «دلفین‌ها» به کارگردانی بهنام عابدی، انجمن سینمای جوانان تهران
  44. داستانی کوتاه «فاتحین دز» به کارگردانی احسان صامت زاده  ، انجمن سینمای جوانان دزفول
  45. داستانی کوتاه «چرخه» به کارگردانی محمد بخشی، انجمن سینمای جوانان رفسنجان
