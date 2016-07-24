سال سینمای جوان آغاز شد/حمایت از تولید ۴۵ فیلم

به گزارش خبرگزای مهر، معاونت تولید و پشتیبانی فنی انجمن سینمای جوانان ایران اعلام کرد: امسال در ادامه حمایت های جدی ریاست سازمان سینمایی از انجمن سینمای جوانان ایران که در مراسم روز ملی جوان اعلام شد، تاکنون ۲۰۲ فیلمنامه و طرح کوتاه به معاونت تولید انجمن ارسال شده است که ازاین بین ۱۱۰ فیلمنامه در شورای تولید مورد بررسی قرارگرفته است.
از بین فیلمنامه های مورد بررسی قرارگرفته ۴۵ فیلم و فیلمنامه حمایت در قالب سه روش «حمایت از تولید»، «حمایت پس از تولید» و «حمایت فرهنگی (فاند)» انجمن سینمای جوانان ایران را دریافت کرده اند که از این تعداد ۳۵ فیلمنامه به صورت حمایت از تولید، ۶ فیلم کوتاه حمایت پس از تولید و ۴ فیلم کوتاه به صورت فاند موردحمایت قرارگرفته اند. آمار فیلمنامه ها و فیلم های حمایت شده عبارتند از ۱۶ فیلمنامه و فیلم در انجمن سینمای جوانان تهران و ۲۹ فیلمنامه و فیلم در ۱۷ دفتر دیگر انجمن. بر همین اساس اسامی فیلمنامه ها و فیلم های حمایت شده عبارتند از:
- داستانی کوتاه «اس» به کارگردانی بهزاد آزادی، انجمن سینمای جوانان تهران
- مستند کوتاه «دست و آهن» به کارگردانی منیژه آقایی، انجمن سینمای جوانان هرمزگان
- داستانی کوتاه «آب و آیینه» به کارگردانی محمدرضا خسروی فر، انجمن سینمای جوانان تهران
- داستانی کوتاه «گیلدا» به کارگردانی کیوان علیمحمدی، انجمن سینمای جوانان تهران
- داستانی کوتاه «ابراهیم» به کارگردانی امید بنکدار، انجمن سینمای جوانان تهران
- داستانی کوتاه «رقاصک» به کارگردانی امیر هنرمند، انجمن سینمای جوانان تهران
- داستانی کوتاه «فراموششدگی» به کارگردانی منوچهر رمضانی، انجمن سینمای جوانان تهران
- داستانی کوتاه «خداحافظ گراش» به کارگردانی کیوان محسنی، انجمن سینمای جوانان شیراز
- داستانی کوتاه «دختری در میان اتاق» به کارگردانی کریم لک زاده، انجمن سینمای جوانان شیراز
- داستانی کوتاه «آرا» به کارگردانی یوسف کارگر، انجمن سینمای جوانان ارومیه
- انیمیشن کوتاه «حلقه مفقوده» به کارگردانی سید فرهاد نجفی، انجمن سینمای جوانان قزوین
- داستانی کوتاه «مسافر» به کارگردانی سعادتعلی سعید پور، انجمن سینمای جوانان تبریز
- داستانی کوتاه «ده برادر» به کارگردانی محسن علیدادی، انجمن سینمای جوانان نجفآباد
- داستانی کوتاه «اول پاییز» به کارگردانی عادل تبریزی، انجمن سینمای جوانان مشهد
- داستانی کوتاه «ابراهیم» به کارگردانی پویان رنجبر، انجمن سینمای جوانان شیراز
- داستانی کوتاه «لباس چرک» به کارگردانی محمد داود عسگری، انجمن سینمای جوانان شیراز
- داستانی کوتاه «عروس» به کارگردانی حسین نمازی، انجمن سینمای جوانان تهران
- داستانی کوتاه «بدل» به کارگردانی روناک جعفری، انجمن سینمای جوانان تهران
- داستانی کوتاه «روتوش» به کارگردانی کاوه مظاهری، انجمن سینمای جوانان تهران
- داستانی کوتاه «زمان گمشده» به کارگردانی امیررضا جلالیان، انجمن سینمای جوانان قزوین
- مستند کوتاه «واقعیت یک رؤیا» به کارگردانی هایده مرادی، انجمن سینمای جوانان اردبیل
- داستانی کوتاه «دوربرگردون» به کارگردانی محمود آقازاده، انجمن سینمای جوانان قزوین
- داستانی کوتاه «پیژامه راهراه پدر را باد برد» به کارگردانی محمد صادقی، انجمن سینمای جوانان مشهد
- داستانی کوتاه «مردانگی» به کارگردانی علیرضا سلطانی محمد عزیزی، انجمن سینمای جوانان زنجان
- داستانی کوتاه «نسبت خونی» به کارگردانی حسین امیری دوماری و پدرام پور امیری، انجمن سینمای جوانان کرمان
- داستانی کوتاه «هاری» به کارگردانی محمد داودی، انجمن سینمای جوانان مشهد
- داستانی کوتاه «پیله» به کارگردانی مسعود میرزایی، انجمن سینمای جوانان تهران
- داستانی کوتاه «سهنقطه» به کارگردانی سوسن بیانی، انجمن سینمای جوانان تهران
- داستانی کوتاه «مهآلود» به کارگردانی علی خسروی کوهستانی، انجمن سینمای جوانان تهران
- داستانی کوتاه «صدای نرگس» به کارگردانی هادی رهبر، انجمن سینمای جوانان شیراز
- داستانی کوتاه «برگها آهسته میریزند» به کارگردانی محمدرضا زمانی پور، انجمن سینمای جوانان بیرجند
- داستانی کوتاه «حفره مشترک» به کارگردانی اسما ابراهیم زادگان، انجمن سینمای جوانان تهران
- داستانی کوتاه «طلعت» به کارگردانی امیر ربوبین رویینی، انجمن سینمای جوانان تهران
- داستانی کوتاه «چمدان خیس» به کارگردانی اشکان احمدی، انجمن سینمای جوانان سنندج
- داستانی کوتاه «هنوز نه» به کارگردانی آرین پوروزیری، انجمن سینمای جوانان تهران
- داستانی کوتاه «تیر آخر حسین حبیبی» به کارگردانی، انجمن سینمای جوانان اردبیل
- داستانی کوتاه «عید مردگان» به کارگردانی فضل ا... تاری، انجمن سینمای جوانان خرمآباد
- داستانی کوتاه «شاخ وان مهتاب صداقت» به کارگردانی، انجمن سینمای جوانان بوشهر
- داستانی کوتاه «دادزن» به کارگردانی امیرمسعود سهیلی، انجمن سینمای جوانان مشهد
- داستانی کوتاه «۹۹۹۹۹» به کارگردانی کریم عظیمی، انجمن سینمای جوانان اردبیل
- داستانی کوتاه «عروسک» به کارگردانی ابوالفضل شکیبا، انجمن سینمای جوانان نیشابور
- داستانی کوتاه «پریه» به کارگردانی امیر شکرگذار ناوی، انجمن سینمای جوانان تالش
- داستانی کوتاه «دلفینها» به کارگردانی بهنام عابدی، انجمن سینمای جوانان تهران
- داستانی کوتاه «فاتحین دز» به کارگردانی احسان صامت زاده ، انجمن سینمای جوانان دزفول
- داستانی کوتاه «چرخه» به کارگردانی محمد بخشی، انجمن سینمای جوانان رفسنجان
