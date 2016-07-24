فراخوان مسابقه «کتاب و سینما» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در متن این فراخوان آمده است: یکی از شاخصههای ارزیابی رشد، توسعه و پیشرفت فرهنگی هر کشوری در عصر حاضر میزان مطالعه و کتابخوانی مردم آن مرزوبوم است و کشور تاریخی ما ایران اسلامی نیز از قدیم الایام تاکنون با داشتن تمدنی چند هزارساله و مراکز متعدد علمی، فرهنگی و کتابخانههای معتبر و علما و دانشمندان بزرگ با آثار ارزشمند تاریخی سرآمد دول و ملل دیگر بوده و در عرصه فرهنگ و تمدن جهانی بسان خورشیدی تابناک همچنان میدرخشد و با فرزندان نیک نهاد خویش هنرنمایی میکند.
خانه کتاب و انجمن سینمای جوانان ایران در راستای اهداف سیاستهای کلی نظام در دوره چشمانداز؛ بهمنظور رشد و اعتلای فرهنگ و هنر ایران اسلامی بهعنوان عناصر هویت ملی و ترویج کتاب و کتابخوانی در «سی و سومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران» و همزمان با «بیست و چهارمین هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران» از فیلمهای تولید شده با موضوع «کتاب و کتابخوانی، اقتباس ادبی، پاسداشت و سرگذشت و سرنوشت مؤلفین و ناشرین» تجلیل به عمل میآورد.
چهارشنبه نوزدهم آبان، روز کتاب و سینما آثار برگزیده به نمایش در خواهد آمد و در مراسم اختتامیه جشنواره همزمان با آغاز هفته کتاب و کتابخوانی «جایزه بزرگ کتاب و سینما» و «تندیس سی و سومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران» و «نشان بیست و چهارمین هفته کتاب جمهوری اسلامی» اهدا خواهد شد.
در مقررات این جشنواره آمده است که: کتاب و کتابخوانی و یا اقتباس از یک کتاب میتواند محوریت موضوع آثار باشد. اقتباس از آثارایرانی و اسلامی دو اولویت قرار دارد. آثار کوتاهی که در این بخش میتواند حضور داشته باشد شامل فیلمهای داستانی، مستند و انیمیشن است، حداکثر زمان برای آثار ۳۰ دقیقه است، تاریخ تولید آثار باید پس از فروردین ۱۳۹۰ باشد، از نظر تعداد آثار ارسالی محدودیتی وجود ندارد، داوطلبانی که آثار خود را جهت شرکت سی و سومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران ارسال نمودهاند نیازی به ارسال مجدد آثارشان نمیباشد لیکن ثبت نام برای این دسته از داوطلبان در بخش«تاب و سینما» الزامی است، ثبت نام در مسابقه تنها از طریق اینترنت امکان پذیر است بنابر این لازم است درخواست کنندگان فرم تقاضای شرکت در این مسابقه را تکمیل کرده و هنگام www.iycs.ir با مراجعه به سایت ارسال کپی آثار، نام فایل را به کد دریافتی از سایت تغییر نام دهند، تکمیل فرم تقاضای شرکت در مسابقه به معنای قبول مقررات اعلام شده است، داوری این بخش به صورت جداگانه انجام میپذیرد.
جوایز این مسابقه عبارتند از:
۱ – «جایزه بزرگ کتاب و سینما» و نتندیس جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران» و «نشان هفته کتاب» و مبلغ ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بهعنوان نفر اول
۲ - دیپلم افتخار و مبلغ ۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بهعنوان نفر دوم
۳ - دیپلم افتخار و مبلغ ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بهعنوان نفر سوم
۴ - دیپلم افتخار و مبلغ ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بهعنوان نفر چهارم
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