به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرمانداری شهرستان قرچک، مسعود مرسلپور در جلسه بررسی مشکلات محل دائمی نمایشگاه های شهرستان قرچک که با حضور حسین عباسی بخشدار مرکزی، داور شریفی نایب رئیس شورای اسلامی شهر قرچک، جعفر کاظمی رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و سایر مسئولان در محل فرمانداری برگزار شد، افزود: ۲۵ نمایشگاه با عناوین مختلف در هفت ماه گذشته در قرچک برگزار شده که با استقبال خوب مردم مواجه شد و نشان دهنده این بود که مردم علاوه بر اینکه نسبت به راه اندازی نمایشگاه ها علاقه مندی دارند، به دنبال مشارکت در این امر فرهنگی هستند.

وی بیان کرد: شهرستان قرچک دو سال متوالی است که رتبه برتر فروش کتاب در نمایشگاه های مربوطه را به دست آورده است.

این مسئول افزود: محل دائمی نمایشگاه های شهرستان با تمام مشکلات پذیرای برگزاری چندین رویداد فرهنگی، اقتصادی و ... بوده است که متأسفانه از برخی خدمات حداقلی بی بهره است، به همین منظور بایستی الزامات آن تهیه شود تا امسال نیز نمایشگاه هایی در خور شأن مردم برگزار شود.

گفتنی است در پایان جلسه مقرر شد اعتباری از سوی اداره صنعت، معدن و تجارت، شهرداری و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران برای رفع مشکلات نمایشگاه اختصاص یابد.