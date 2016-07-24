به گزارش خبرنگار مهر، حسن اسماعیلی ظهر یکشنبه در نشست با مدیر منطقه تاسیسات نفت و گاز سیاهمکان اظهار داشت: شهرستان دیلم میزبان صنایع نفت و گاز است که تاکنون میزبانی شایسته برای این صنایع بوده است.

وی با تاکید بر لزوم توسعه تعامل دوسویه بین صنایع نفت و گاز منطقه و شهرستان دیلم، خاطرنشان کرد: افزایش این تعامل همکاری نقش مهمی در ایجاد همدلی و همراهی برای توسعه مضاعف خواهد داشت.

فرماندار شهرستان دیلم با تقدیر از رویکرد مثبت دولت یازدهم در توجه به محیط پیرامونی صنایع نفت و گاز، اضافه کرد: ارتباط بین صنایع با محیط پیرامونی طی سال‌های اخیر افزایش یافته است که کمک خوبی برای توسعه هر دو بخش خواهد بود.

وی خواستار جدیت بیشتر در ارائه خدمات نفت به مناطق پیرامونی در سال جاری شد و بیان کرد: مردم شهرستان دیلم همواره حامی مجموعه نفت و گاز هستند و این حمایت‌ها در سایه تعامل مضاعف بیشتر خواهد شد.

اسماعیلی با اشاره به نامگذاری امسال توسط مقام معظم رهبری به نام سال اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل، افزود: راه برون رفت از مشکلات اقتصادی کشور، تکیه بر ظرفیت‌های داخلی است که در اقتصاد مقاومتی نیز بر این موضوع تاکید شده است.