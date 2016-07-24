تدوین ۱۶ طرح ماندگار فرهنگی در دانشگاه آزاد ایلام

نصرت الله حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: توسعه برنامه های فرهنگی از رویکردهای این دانشگاه بوده و در این راستا بخشی از این طرح ها در واحد ایلام اجرا شده و تعدادی نیز در حال انجام هستند.

وی افزود: یکی از این طرح ها رونمایی از سردیس شهید داریوش رضایی نژاد است؛ چرا که این شهید گرانقدر از مفاخر علمی کشور و استان ایلام است و باید بیش از پیش در راستای معرفی جایگاه این شهید والامقام به نسل جدید تلاش کنیم.

معاون دانشگاه آزاد اسلامی ایلام یادآور شد: هدف از این طرح تکریم و تعظیم یاد و خاطره شهیدان و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت و آشنا کردن جامعه علمی با شهیدانی است که در خط مقدم دفاع از آرمان های نظام و انقلاب گام بر می دارند.

حیدری طرح تکریم ایلام در دوران دفاع مقدس را از دیگر طرح های ماندگار فرهنگی این دانشگاه برشمرد و تاکید کرد: استان ایلام در دوران جنگ هشت ساله تحمیلی نقش بی بدیلی ایفا کرد ولی متاسفانه زوایای آن تاکنون مغفول واقع شده و معرفی نشده است.

وی راه اندازی کانون های متعدد فرهنگی و برگزاری مسابقه جایزه علمی شهید رضایی نژاد را از دیگر برنامه های این طرح عنوان کرد و ادامه داد: به کسانیکه در حوزه فنی و و مهندسی دارای ایده و طرح های ابتکاری باشند، جایزه شهید رضایی نژاد اعطا می شود.

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام به فعالیت های این مرکز دانشگاهی در حوزه دانشجویی پرداخت و گفت: راه اندازی سلف سرویس مجهز ، سالن ورزشی با امکانات به روز و ایجاد مرکز خوابگاهی با ظرفیت ۸۰۰ نفر از دیگر فعالیت های انجام گرفته در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام است.

حیدری تاکید کرد: زمینه اعطای تسهیلات برای تحصیل تمامی دانشجویان فراهم است و در این واحد هیچ دانشجویی نیست که از امکان واگذاری وام بی بهره باشد.

وی اضافه کرد: ۲۴ درصد دانشجویان استان در دانشگاه آزاد اسلامی تحصیل می کنند که این سهم در تحصیلات تکمیلی ۸۲ درصد است، تنها یک رشته کارشناسی ارشد تا سال ۹۲ تنها در این دانشگاه وجود داشت در حالیکه این تعداد هم اکنون به ۴۰ رشته ارشد و هشت رشته در مقطع دکترا افزایش یافته است.