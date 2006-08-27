دمشق تنها درصورت تمايل اسرائيل براي ازسرگيري مذاكرات صلح آماده است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه،" فيصل المقداد" دركنفرانس خبري مشترك با "جسي جكسون" نماينده كنگره آمريكا در دمشق با بيان اين مطلب اظهارداشت : دراصل سوريه خواستارازسرگيري فرايند صلح براساس اصول شناخته شده نظير قطعنامه هاي قانوني سازمان ملل و طرح صلح عربي است.

معاون وزيرخارجه سوريه تصريح كرد: هنگامي كه اسرائيل وحاميان رژيم درآمريكا براي ازسرگيري مذاكرات صلح براين پايه و اساس آماده باشند، سوريه هميشه براي دستيابي به نتايجي آماده خواهد بود كه حقوق مشروع به عربها بازگردانده شود و به ويژه صلح عادلانه و فراگير در منطقه تحقق يابد .

وي خاطرنشان كرد: ما به تلاشهاي خود براي ايجاد صلح ادامه خواهيم داد.



مذاكرات اسرائيل و سوريه در سال 2000 پس از اينكه دو طرف نتوانستند بر سر مسائل ارضي به توافق برسند ، متوقف شد .

اخيرعمير پرتز وزيرجنگ رژيم صهيونيستي اعلام كرد كه اسرائيل بايد آماده مذاكره با سوريه شود .

وي افزود :"هر جنگي فرصت هايي را براي روند هاي سياسي گسترده ايجاد مي كند . ما بايد با لبنان مذاكره كنيم و شرايط را براي گفتگو با سوريه آماده كنيم ".

بشاراسد رئيس جمهوري سوريه نيز در همان روز بدون پيش بيني مذاكرات با اسرائيل اعلام كرد كه روند صلح شامل بازگشت سرزمين هاي اشغالي به صاحبانشان و احياي حقوق آنان خواهد بود.

ايهود اولمرت نخست وزير رژيم صهيونيستي هم از سرگيري مذاكرات صلح با سوريه را تا زمان آنچه كه ادامه حمايت دمشق از تروريسم خواند، منتفي دانست .