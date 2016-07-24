به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازاداره کل زندان های کرمانشاه، منصور بیگلری در دیدار با مدیران بانک انصار اظهار داشت: مشکلات مالی انگیزه اصلی بسیاری از جرایم و گرفتاری های اجتماعی است.

وی در این دیدار که در محل اداره کل زندان های استان صورت پذیرفت حل مشکل بیکاری جوانان را عامل مهمی برای کاهش جرایم توصیف و خاطرنشان کرد: استان کرمانشاه یکی از امن ترین استان های کشور است و ریشه اصلی بسیاری از جرایم وگرفتاری ها مشکلات مالی است.

وی در ادامه یادآور شد: اغلب زندانیان این استان به علت ارتکاب جرایم جزیی در زندان تحمل حبس می کنند و ایجاد زمینه درآمد پایدار برای اقشار در معرض آسیب، کاهش آمار جمعیت کیفری زندانیان را به دنبال خواهد داشت.

سرپرست اداره کل زندان های کرمانشاه در ادامه دیدار مدیران بانک انصار مهم ترین فعالیت های فرهنگی وتربیتی زندانیان را تشریح و در این رابطه به شرکت بیش از ۷۰۰ نفر از زندانیان به صورت داوطلبانه در برنامه حفظ آیات قرآن کریم اشاره کرد.

نبی الله کشوری مدیرعامل بانک انصار کرمانشاه هم در سخنانی با تاکید بر سختی شغل زندانبانی تلاش های مجموعه قضایی استان در تامین امنیت اجتماعی را خدمتی مقدس توصیف و آمادگی مجموعه تحت سرپرستی به منظور تسهیل در فرآیند اصلاح وتربیت زندانیان و رفع بخشی از مشکلات مالی خانواده های آنان را اعلام کرد.

گفتنی است؛ در این دیدار فرجی، نظری و عظیمی دیگر مسئولان بانک انصار هریک نکته نظرات خود را در خصوص توسعه تعاملات با اداره کل زندان ها مطرح کردند.