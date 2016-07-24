۳ مرداد ۱۳۹۵، ۱۴:۲۱

مدیر جهاد کشاورزی مهران:

۹۴ هزار تن انواع محصولات کشاورزی از مرز مهران به عراق صادر شد

ایلام-مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مهران گفت: در سال جاری ۹۴ هزار تن انواع محصولات کشاورزی از مرز مهران به عراق صادر شده است.

حجت عارف در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ۹۴ هزار و ۱۷۹ تن انواع محصولات کشاورزی در چهار ماه گذشته امسال از مرز بین المللی مهران به کشور عراق صادر شده است.

وی افزود: این محصولات شامل خیار ، آلو ، پیاز، سیب زمینی، خربزه، گوجه فرنگی و هندوانه بوده است که از نظر وزنی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۳۷ درصد افزایش داشت.

وی با ذکر اینکه بیشترین محصولات صادره شده هندوانه و کمترین گل تزیینی بوده، گفت: ارزش اقتصادی این مقدار کالای صادره شده به کشور عراق ۹۸۵ میلیارد ریال برآورد شده است.

عارف استقبال مردم عراق از محصولات ایرانی و تلاش تجار برای دستیابی به بازار این کشور را عامل اصلی افزایش صادرات محصولات کشور از این خروجی بین المللی دانست.

