۹۴ هزار تن انواع محصولات کشاورزی از مرز مهران به عراق صادر شد

حجت عارف در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ۹۴ هزار و ۱۷۹ تن انواع محصولات کشاورزی در چهار ماه گذشته امسال از مرز بین المللی مهران به کشور عراق صادر شده است.

وی افزود: این محصولات شامل خیار ، آلو ، پیاز، سیب زمینی، خربزه، گوجه فرنگی و هندوانه بوده است که از نظر وزنی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۳۷ درصد افزایش داشت.

وی با ذکر اینکه بیشترین محصولات صادره شده هندوانه و کمترین گل تزیینی بوده، گفت: ارزش اقتصادی این مقدار کالای صادره شده به کشور عراق ۹۸۵ میلیارد ریال برآورد شده است.

عارف استقبال مردم عراق از محصولات ایرانی و تلاش تجار برای دستیابی به بازار این کشور را عامل اصلی افزایش صادرات محصولات کشور از این خروجی بین المللی دانست.