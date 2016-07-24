حبیب معصومی در گفتگو با خبرنگار مهر از انجام ماهانه ۲۵۰۰ ماموریت اورژانس در استان همدان خبر داد و افزود: سالانه حدود ۳ درصد به تعداد ماموریت ها افزوده می شود که این امر به دلیل افزایش شهرنشینی، توسعه خدمات اورژانس، افزایش تعداد تصادفات، افزایش دسترسی مردم به خدمات و افزایش آگاهی مردم نسبت به خدمات اورژانس است.

معصومی با بیان اینکه امروزه بیش از ۹۵ درصد مردم از خدمات رسانی اورژانس ۱۱۵ اطلاع دارند، گفت: این ماموریت ها شامل ماموریت های شهری، جاده ای و بین بیمارستانی است که از این میان سهم ماموریت های شهری ۶۶درصد، ماموریت های جاده ای ۳۰ درصد و ماموریت های بین بیمارستانی ۴ درصد است.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی همدان تعداد کل پایگاه های مرکز اورژانس همدان را ۴۶ پایگاه عنوان کرد و گفت: سهم پایگاه های شهری ۱۸ و پایگاه های جاده ای ۲۸ است و یک دستگاه اتوبوس آمبولانس و یک بالگرد نیز به عنوان پایگاه آمبولانس هوایی مورد استفاده است که در دو سال اخیر راه اندازی شده است.

حبیب معصومی تعداد آمبولانس های این مرکز را ۸۰ دستگاه اعلام کرد و گفت: از این تعداد ۴۰ دستگاه به تازگی خریداری شده و از سال ۹۴ به مرکز اضافه شده است.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی همدان با بیان اینکه ۴۰ دستگاه دیگر نیز امسال نوسازی خواهند شد، گفت: تا پایان سال جاری۲۰ دستگاه آمبولانس بنز جدید به ناوگان همدان افزوده می شود.

معصومی افزود: تعداد نیروهای مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی همدان ۳۵۰ نفر است.