افتتاح تقاطع غیرهمسطح مهرویلا در سفر هیئت دولت به البرز

به گزارش خبرنگار مهر، علی ترکاشوند در مراسم افتتاح پل حامی که ظهر یکشنبه برگزار شد، با اشاره به اینکه افتتاح این پل تاثیر زیادی در کاهش ترافیک ورودی شهر و محدوده میدان کرج دارد، اظهار کرد: در ایام تعطیل برای رفت و آمد به شمال کشور مشکلات زیادی در این مسیر ایجاد می شد با این تدبیر گره ترافیکی اتوبان نیز کاهش می یابد.

ترکاشوند با اشاره به اینکه تملکات اراضی اطراف سبب به طول انجامیدن این پروژه شده است، افزود: سینما هجرت نیز از تملکات این پروژه محسوب می شود، بالغ بر ۳۰ میلیارد تومان هزینه این تملک ها ارزیابی شده است.

شهردار کرج با تاکید بر اینکه اهالی میدان کرج برای تکمیل این پروژه دچار مشکلات فراوانی از حیث راه دسترسی شده اند، گفت: با توجه به اینکه راه دسترسی اهالی موقتا مسدود شده بود، متعهد شدیم ظرف ۲۰ روز این مشکل حل شود.

به گفته ترکاشوند در حال حاضر پروژه های فعال عمرانی کلان‌شهر کرج با اعتباری بالغ بر ۲ هزار میلیارد تومان در حال اجرا است.

وی با اشاره به اینکه سفر هیئت دولت به استان البرز مهرماه جاری انجام می شود، گفت: تلاش می کنیم پروژه مهرویلا که دومین تونل بزرگ شهری کشور است در این سفر افتتاح شود.

ترکاشوند اضافه کرد: محور غرب به شمال تقاطع شهید کیانپور، تقاطع غیرهمسطح آجرلو و ۱۰ تقاطع دیگر از جمله پروژه هایی است که تا پایان سال به بهره برداری می رسد.

وی در خصوص پروژه امتداد بزرگراه شهید همت، گفت: این پروژه که به نام شهدای البرز نامگذاری شده، از محدوده خط چهار حصار به شهرداری کرج تحویل داده شده و در حال حاضر مراحل تجهیز کارگاه پیمانکار نیز انجام شده است.

وی افزود: مبلغ اولیه این قرارداد ۵۵۰ میلیارد تومان بوده که هزینه نهایی آن حدود هزار میلیارد تومان برآورد شده است که می تواند ۴۰ تا ۶۰ درصد در کاهش ترافیک اتوبان تهران- کرج و کرج - قزوین تاثیرگذار باشد.

در ادامه محمود دادگو، رئیس شورای شهر کرج اظهار کرد: با توجه به ترافیک مستمر این مسیر، بهره برداری یک قسمت از فازی که می تواند برای شهروندان کرجی راهگشا باشد امروز انجام شد.

وی افزود: قسمت ورودی این پروژه به بلوار شهدا متصل می شود که می تواند به عنوان شاهراه اصلی برای تقسیم ترافیک در منطقه باشد در این راستا اصلاح هندسی بلوار شورا انجام شده که این مهم باید به صورت کامل در میدان کرج انجام شود.

دادگو با تاکید بر اینکه این اقدامات برای کاهش ترافیک انجام می شود، گفت: اما موضوع اصلی در این حوزه آموزش و فرهنگسازی شهروندی در حوزه ترافیکی است تا مردم از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنند.

وی در پایان گفت: تکمیل پل حصارک، تقاطع مهرویلا، میدان سپاه، میانجاده در دستور کار قرار دارد که تا پایان دوره چهارم شورا به بهره برداری برسد.