به گزارش خبرنگار مهر، اصغر پیرهادی ظهر یکشنبه در جلسه کارگروه پیشبینی و پیشگیری از گسترش بافتهای ناکارآمد اظهار داشت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و اداره کل ثبت اسناد و املاک بوشهر تلاش ویژهای را برای مبازره به زمینخواری دارند.
وی با اشاره به برنامهریزی صورت گرفته برای پیشگیری از بروز تخلفات در این حوزه، اضافه کرد: مبارزه با زمینخواری تنها در مراحل پایانی نیست و پیشگیری از بروز این پدیده را در دستور کار داریم.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان بوشهر با اشاره به تلاش مضاعف شورای حفظ حقوق بیتالمال برای مبارزه با زمینخواری، بیان کرد: در راستای جلوگیری از تضییع حقوق بیتالمال عزمی جدی وجود دارد.
وی افزود: برخی از زمینها که اسناد مالکیتی مناسبی ندارند، به صورت قولنامهای و با قیمتی ارزانتر خرید و فروش میشوند که خریداران بعد از مدتی با مشکل روبرو میشوند و باید از خرید و فروش زمینهای قولنامهای پرهیز کرد.
پیرهادی با اشاره به اینکه مالکان زمینهای قولنامهای بالاخره با مشکلات جدی روبرو خواهند شد، ادامه داد: خریداران باید اسناد مالکیت رسمی را از فروشندگان مطالبه کنند و استعلام لازم را داشته باشند و سپس به صورت رسمی اقدام به معامله کنند.
