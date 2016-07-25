به گزارش خبرگزاری مهر، این نشست علمی با سخنرانی مهدی نخعیکهن، دانشجوی دکتری مهندسی فناوری اطلاعات پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات، برگزار میشود و شامل سرفصلهایی چون «معماری های مطرح در طراحی سیستمهای فرایادگیری کدامند؟» ، «چگونه کل فرایند دادهکاوی را به صورت خودکار انجام دهیم؟» و « نواقص معماریهای قبلی سیستمهای فرایادگیری چه هستند؟» است.
در پنل این سخنرانی علمی نیز محمدجواد ارشادی، استادیار پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) مباحثی را مطرح می کند.
به طورکلی یادگیری از دادههای خام با چالشهایی همراه است، که از پیشپردازش دادهها به عنوان یکی از مهمترین این چالشها میتوان نام برد. بنابراین، برای تبدیل یادگیری ماشین به ابزاری که بتوان در هر موقعیتی از آن استفاده کرد، نیاز به ساخت سیستمهای فرایادگیری است، که کل فرایند کشف دانش از پیشپردازش دادههای خام تا به دستآوردن مدلهای نهایی را انجام دهند و بتوانند در مواجهه با مسائل جدید به خوبی از عهده آنها برآیند.
در این سخنرانی معماریهای مختلفی که برای توسعه سیستمهای فرایادگیری مطرح شدهاند، مرور و نقاط قوت و ضعف هر کدام از آنها بررسی خواهد شد.
این نشست علمی دوشنبه ۱۱ مردادماه جاری در پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات برگزار میشود.
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