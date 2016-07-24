به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره ارتباطات سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز، احمد همتی از اجرای بیش از ۱۰ عنوان برنامه در طول یک هفته گذشته در سطح شهر شیراز خبر داد و اظهار داشت: این برنامهها با تلاش و پیگیری مدیریت تربیت بدنی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز اجرا شده است.
وی با اشاره به اینکه در هفته گذشته پیادهروی در سطح محلهها با حضور خانوادهها در نقاط مختلف شیراز برگزار شد افزود: این برنامهها در مناطق یک، سه، پنج، هفت و نه انجام گرفته است.
معاون فرهنگی اجتماعی شهردار شیراز همچنین به برگزاری کوهپیمایی خانوادگی در پارک کوهپایه شیراز اشاره و خاطرنشان کرد: ۵ برنامه ورزش صبحگاهی ویژه ایستگاههای ثابت شهری در هفته گذشته انجام شد و مورد استقبال خوبی از سوی شهروندان قرار گرفت.
همتی با بیان اینکه در حال حاضر در بیش از ۴۰ نقطه شهر شیراز هر روز صبح با حضور مربیان مجرب و زنان و مردان ورزشکار برنامه ورزش صبحگاهی اجرا میشود تصریح کرد: تا پایان امسال ۱۰ ایستگاه که هر روز جمعیت بیشتری در آنها حضور پیدا میکنند به عنوان پایلوت انتخاب و علاوه بر ورزش صبحگاهی برنامههای مختلف فرهنگی، ورزشی و مسابقات همراه با اهدای جوایز به مردم برگزار میشود.
به اعتقاد وی باید میزان تحرک مردم با ترغیب آنها به برنامههایی با محوریت خانواده افزایش پیدا کند از این رو سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز اجرای این دسته از برنامهها را در اولویت خود قرار داده است.
رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز بیان کرد: مردم با حضور در ایستگاههای ورزش صبحگاهی علاوه و بر کسب شور و نشاط و تحرک میتوانند از برخی امور رفاهی مانند باغات خانواده به صورت رایگان و تورهای زیارتی و سیاحتی شهری با تخفیف ویژه استفاده کنند.
همتی با بیان اینکه در حال حاضر ایستگاههای ورزش صبحگاهی در بوستانهای آزادی، باغ دلگشا، بعثت، کودک یا پارک قوری ایستگاههای ثابت هستند عنوان کرد: همواره در طول سال یک سری همایشهای خانوادگی همراه با سرویس رفت و برگشت رایگان از این ایستگاهها برای مردم برگزار میشود که به دلیل استقبال خوب مردم برای افزایش این برنامهها و گسترش آنها در دیگر ایستگاههای ورزش و سلامت شهری برنامهریزی شده است.
برگزاری مسابقه دو نوجوانان منطقه ۸ شهرداری شیراز دیگر برنامهای بود که به گفته معاون فرهنگی اجتماعی شهردار شیراز روز جمعه یکم مرداد ماه با همکاری کانون فرهنگی مسجد وکیل، پایگاههای مقاومت و حوزه مقاومت بسیج شهدای شهرداری شیراز در استادیوم حافظیه برگزار شد.
معاون فرهنگی اجتماعی شهردار شیراز به اجرای برنامههای ورزشی ویژه بانوان در هفته عفاف و حجاب نیز اشاره کرد و افزود: در این هفته مسابقات دارت، فوتبال دستی و طنابکشی با حضور ۸۰ نفر از بانوان در قالب ۱۵ تیم در باغ بانوان برگزار و به نفرات برتر جوایز ارزنده اهدا شد.
نظر شما