هواداران آبادانی راهی قم شدند/نفت بدون بازیکنان خارجی در میدان

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال صنعت‌نفت آبادان پس از سه سال به لیگ برتر فوتبال ایران صعود کرده و در حال آماده شدن برای دفاع از اعتبار فوتبال آبادان در بالاترین سطح فوتبال کشور است.

باشگاه صنعت‌نفت پس از تمدید قرارداد "نادر دست‌نشان" توانست تمامی بازیکنان فصل گذشته تیم نفت که مورد تائید کادر فنی بودند را حفظ کند و چند بازیکن هم با صلاحدید مربیان از این تیم جدا شدند.

تیم فوتبال صنعت‎نفت آبادان در اولین هفته از شانزدهمین دوره لیگ برتر فوتبال باشگاه‎های ایران به دیدار تیم صبای قم خواهد رفت. این بازی ساعت ۲۰ و ۴۵ دقیقه فردا شب در استادیوم یادگار قم برگزار خواهد شد.

بر همین اساس، گروهی از هواداران تیم صنعت نفت آبادان امشب با چند دستگاه اتوبوس از این شهر راهی قم می‎شوند تا زردپوشان آبادانی را در مصاف با تیم صبای قم تشویق کنند. همچنین پیش‎بینی می‎شود که خوزستانی‎های مقیم شهرستان قم نیز به تماشاگران آبادانی عازم این شهر ملحق شوند تا نفتی‎ها در اولین بازی خارج از خانه احساس غربت نکنند.

از سوی دیگر با تصمیم مدیریت باشگاه صبای قم، مسابقه تیم‌های فوتبال صبای قم و صنعت نفت‌ آبادان در هفته نخست فصل جدید مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور در قم بلیط‌ فروشی نمی‌شود و تماشای آن رایگان است.

صنعت‎نفت بدون خارجی‎ها راهی قم می‎شود

همچنین کاروان صنعت‎نفت آبادان در حالی عازم قم شد که آی‎تی‎سی «رشید آلبی» و «گوی هیان کیم» دو بازیکن خارجی زردپوشان، هنوز از سوی فدراسیون‎های فوتبال کشورهای مربوطه صادر نشده و این دو بازیکن نمی‎توانند صنعت‎نفت را در هفته اول لیگ همراهی کنند.

در عین حال پرونده نقل‌وانتقالات تیم صنعت‌نفت هنوز بسته نشده است و مسئولان باشگاه نفت در صدد عقد قرارداد با چند بازیکن دیگر هستند که در بین این نفرات دو بازیکن برزیلی نیز قرار دارند.

سید فاخر تهامی بازیکن جوان آبادانی به‌دلیل فرا رسیدن موعد خدمت سربازی از تیم نفت جدا شد و به تراکتورسازی پیوست و ۱۴ بازیکن فصل گذشته تیم زردپوش آبادان به اسامی علی عساکره، محمد لامی‌نژاد، وحید فارق، محسن ربیع‌خواه، حسین دوستدار، اکبر صغیری، حمید طاهری‌فرد، رضا یزدان‌دوست، محمود تیغ‌نورد، امین متوسل‌زاده، مرتضی غلامعلی‌تبار، عباس مرداسی، پیمان میری و احسان عبدی در لیست نفرات امسال قرار نگرفتند و فصل جدید را در تیم‌های دیگری توپ خواهند زد.

باشگاه صنعت‌نفت آبادان در کنار حفظ تعدادی از بازیکنان فصل گذشته، تا امروز اقدام به عقد قرارداد رسمی با ۹ بازیکن جدید کرده و قرار است تعداد این نفرات افزایش پیدا کند.

رشید البی (پافوس قبرس)، گوی هیان کیم (النصر عمان)، عقیل اعتمادی (المره سیتی)، حکیم نصاری (استقلال خوزستان)، میلاد شعبانلو (استقلال تهران)، حسین ساکی (استقلال اهواز)، فرشاد فرجی (راه‌آهن تهران)، رضا نوروزی (پیکان تهران) و مصطفی احمدی (ایرانجوان بوشهر) بازیکنان جدیدالورود تیم زردپوش آبادان هستند.

۱۷ بازیکن از بین بازیکنان فصل گذشته باشگاه صنعت‌نفت در فهرست نفرات مورد تائید برای فصل جدید قرار گرفته‌اند که این تعداد شامل ۹ بازیکن بزرگسال و هشت بازیکن سهمیه رده سنی می‌شود. حسن هوری، حسین بغلانی، محمد پورمحمد، علی عبدالله زاده، مجتبی ممشلی، محمدزبیر نیک نفس، امیر ذلیکانی، محمد شادکام، میلاد جهانی (بازیکنان بزگسال) و محمد دریس، یاسر پاپی، محمود داری‌زاده، مسلم مجدمی، هومان امیری، سیدمیلاد موسوی، میلاد داغری و حسین جعفری (بازیکنان سهمیه رده سنی) ۱۷ بازیکن باقی مانده از فصل گذشته هستند که امسال نیز با پیراهن طلایی صنعت‌نفت به میدان خواهند رفت.