مسئله حضور اتباع بیگانه غیرمجاز در کرمان در حال پی گیری است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی زاهدی ظهر یکشنبه در ملاقات مردمی با اهالی محله قائم کرمان خواستار رسیدگی مسئولان به مشکلات مردم این منطقه شد و گفت: باید مشکلات طرح هادی شناسایی و برطرف شود.

وی همچنین خواستار تسهیل صدور مجوز ساخت وسازهای مجاز شد و عنوان کرد: ایجاد هرچه سریع تر گذرگاه عابر پیاده، توسعه آسفالت و فضای سبز و بهسازی پیاده روها باید مورد توجه قرار گیرد.

زاهدی بر لزوم تقویت نهادهای انتظامی، امنیتی و پایگاه مقاومت شد و افزود: موضوع افاغنه غیرمجاز در صحن علنی مجلس مطرح شده و جلسات وزارت کشور که با حضور معاون امنیتی وزارت کشور برگزار شد به نتایج مفیدی منتج شد.

نماینده مردم کرمان و راور خواستارپیگیری و ارائه گزارش اقدامات انجام شده طی دو ماه آینده شد و تصریح کرد: امیدواریم جلسه آینده با شورای اسلامی روستا با حضور تعدادی از مسئولان شهر و استان برای پیگیری مستقیم مشکلات برگزار شود.