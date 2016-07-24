به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی العهد، جنگنده های رژیم سعودی همچنان به جنایت های خود علیه مردم بی دفاع یمن ادامه می دهند.

بر اساس این گزارش، در ادامه این جنایت ها، جنگنده های سعودی منطقه «المخاء» واقع در استان تعز را بمباران کردند.

به دنبال این حملات ۶ شهروند یمنی شهید و شماری دیگر به شدت زخمی شدند.

از سوی دیگر، مناطقی در استان های «إب» و «الجوف» نیز هدف حملات شدید جنگنده های رژیم سعودی قرار گرفت.

گفتنی است، حملات رژیم سعودی به مناطق مسکونی یمن در حالی ادامه می یابد که مذاکرات صلح این کشور هم اکنون در کویت در جریان است.