محمدجواد تشکری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تأخیر در پرداخت این وجوه سبب گلایه گندم کاران شده است.

وی افزود: البته این مشکل کشوری است و پیگیری برای تأمین اعتبار موردنیاز برای پرداخت این وجوه در دست انجام است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان تصریح کرد: تاکنون ۱۸۰ هزار تن گندم خوراکی از کشاورزان خراسان شمالی به قیمت تضمینی خریداری‌شده است.

تشکری بیان داشت: پیش‌بینی می‌شود امسال میزان خرید گندم به ۲۲۰ هزار تن برسد این در حالی است که پارسال ۱۳۹ هزار تن گندم از کشاورزان استان خریداری شد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان عنوان کرد: امسال میزان تولید گندم در کشتزارهای زیر کشت این محصول به ۳۰۰ هزار تن می‌رسد.

وی به بارندگی‌های مناسب امسال اشاره کرد و گفت: بارندگی‌ها در سال جاری در مقایسه با سال گذشته حدود ۱۲ درصد افزایش داشته است و به همین لحاظ نیز میزان تولید در کشتزارهای گندم نیز افزایش داشته است.