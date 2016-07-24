به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که ظهر یکشنبه در سالن رضازاده اردبیل برگزار شد، بیش از ۱۰ نفر از خبرنگاران خبرگزاری ها، سایت های خبری و نشریات محلی اردبیل از سوی هیئت پهلوانی و زورخانه ای استان اردبیل با اهدا لوح تجلیل شدند.

این مراسم به مناسبت روز ۱۷ شوال روز فرهنگ پهلوانی در کشور برگزار شد و خبرنگار خبرگزاری مهر استان اردبیل نیز به دلیل فعالیت های رسانه ای در بحث توسعه فرهنگ غنی پهلوانی و زورخانه ای مورد تجلیل قرار گرفت.

رئیس هیئت پهلوانی و زورخانه‌ای استان اردبیل در این مراسم فرهنگ پهلوانی و زورخانه‌ای را هویت دینی و ملی دانست و متذکر شد: ۱۷ شوال روز آنهایی است که در راستای فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه‌ای گام های تاثیرگذاری برداشته اند.

محمد شهبازعلیزاده افزود: ورزش پهلوانی و زورخانه ای نه ورزش قهرمانی بلکه تاکیدی بر فتوت و جوانمردی و مسیری برای اعتلای فرهنگی و هویت دینی و ملی ما بوده و باید در راستای توسعه آن تلاش های گسترده ای صورت گیرد.

وی فعالان و مروجان این حوزه را ستاره های درخشان فرهنگ غنی پهلوانی برشمرد و متذکر شد: در این بین رسانه ها و خبرنگاران به عنوان نمایندگان افکار عمومی جاگاه والایی داشته و در ترویج این فرهنگ نقش بسزایی دارند.

رئیس هیئت پهلوانی و زورخانه‌ای استان ترویج فرهنگ پهلوانی در جامعه را از ضروریات دانست و تاکید کرد که در این راستا هیئت ورزش پهلوانی و زورخانه ای گام های بلندی برداشته تا این فرهنگ در جامعه عمومیت یابد.

وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای ترویج این فرهنگ، از تشکیل ستاد ترویج و توسعه فرهنگ پهلوانی و زورخانه ای در این استان خبر داد.