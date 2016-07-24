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۳ مرداد ۱۳۹۵، ۱۵:۰۲

به‌مناسبت ۱۷شوال روز فرهنگ پهلوانی؛

رسانه‌های مروج فرهنگ پهلوانی و زورخانه‌ای در اردبیل تجلیل شدند

رسانه‌های مروج فرهنگ پهلوانی و زورخانه‌ای در اردبیل تجلیل شدند

اردبیل - خبرنگاران و رسانه های فعال و برتر در ترویج فرهنگ ورزش پهلوانی استان اردبیل از سوی هیئت ورزش های زورخانه ای مورد تجلیل قرار گرفتند.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که ظهر یکشنبه در سالن رضازاده اردبیل برگزار شد، بیش از ۱۰ نفر از خبرنگاران خبرگزاری ها، سایت های خبری و نشریات محلی اردبیل از سوی هیئت پهلوانی و زورخانه ای استان اردبیل با اهدا لوح تجلیل شدند.

این مراسم به مناسبت روز ۱۷ شوال روز فرهنگ پهلوانی در کشور برگزار شد و خبرنگار خبرگزاری مهر استان اردبیل نیز به دلیل فعالیت های رسانه ای در بحث توسعه فرهنگ غنی پهلوانی و زورخانه ای مورد تجلیل قرار گرفت.

رئیس هیئت پهلوانی و زورخانه‌ای استان اردبیل در این مراسم فرهنگ پهلوانی و زورخانه‌ای را هویت دینی و ملی دانست و متذکر شد: ۱۷ شوال روز آنهایی است که در راستای فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه‌ای گام های تاثیرگذاری برداشته اند.

محمد شهبازعلیزاده افزود: ورزش پهلوانی و زورخانه ای نه ورزش قهرمانی بلکه تاکیدی بر فتوت و جوانمردی و مسیری برای اعتلای فرهنگی و هویت دینی و ملی ما بوده و باید در راستای توسعه آن تلاش های گسترده ای صورت گیرد.

وی فعالان و مروجان این حوزه را ستاره های درخشان فرهنگ غنی پهلوانی برشمرد و متذکر شد: در این بین رسانه ها و خبرنگاران به عنوان نمایندگان افکار عمومی جاگاه والایی داشته و در ترویج این فرهنگ نقش بسزایی دارند.

رئیس هیئت پهلوانی و زورخانه‌ای استان ترویج فرهنگ پهلوانی در جامعه را از ضروریات دانست و تاکید کرد که در این راستا هیئت ورزش پهلوانی و زورخانه ای گام های بلندی برداشته تا این فرهنگ در جامعه عمومیت یابد.

وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای ترویج این فرهنگ، از تشکیل ستاد ترویج و توسعه فرهنگ پهلوانی و زورخانه ای در این استان خبر داد.

کد مطلب 3722280
محمد میرزایی ناطق

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