به گزارش خبرنگار مهر، کوروش صبوریان در نشستی خبری که ظهر یکشنبه برگزار شد، اظهار کرد: هفتمین دوره از طرح جاده ولایت روز جمعه هشتم مرداد ماه سال جاری در مسجد شهدای شلمچه آغاز می‌شود.

وی افزود: ۳۰ دونده حاضر در این طرح مسافت دو هزار کیلومتری شلمچه تا مشهد را طی ۱۶ روز طی می‌کنند.

صبوریان ادامه داد: ۴۵ شهرستان در شش استان خوزستان، کهگیلویه و بویر احمد، فارس، یزد، خراسان جنوبی و خراسان رضوی میزبان دوندگان طرح جاده ولایت هستند که در مسیر راه از هر استان دوندگانی به این کاروان اضافه می‌شود.

مدیر کل ورزش و جوانان خراسان رضوی با تجلیل از مقام ۸۸ شهید ورزشکار مدافع حرم کشور گفت: هفتمین دوره طرح جاده ولایت به نام شهدای ورزشکار مدافع حرم نامگذاری شده است.

صبوریان بیان کرد: طرح جاده ولادت در سال جاری از حالت استانی خارج شده است و با تصویب وزارت ورزش و جوانان و تشکیل دبیرخانه در سطح ملی برگزار می شود.

وی با بیان اینکه در خراسان رضوی، آستان قدس رضوی، معاونت فرهنگی شهرداری مشهد، بسیج ورزشکاران و هیئت ورزش‌های همگانی متولی برگزاری این برنامه هستند، گفت:به منظور ترویج فرهنگ ورزش رضوی، هشت هزار بسته فرهنگی در طول مسیر جاده ولادت به استقبال کنندگان از دوندگان اهدا می‌شود.

مدیر کل ورزش و جوانان خراسان رضوی با اشاره به میزان بودجه برای برگزاری این طرح افزود: وزارت ورزش و جوانان ۱۷۰ میلیون و شهرداری مشهد حدود ۱۰۰ میلیون تومان برای اجرای این طرح در نظر گرفته‌اند.

صبوریان خاطرنشان کرد: مراسم استقبال از دوندگان همزمان با ولادت امام رضا(ع) در ساعت ۱۰ و نیم صبح در صحن باب الجواد توسط خدام حرم مطهر رضوی برگزار می‌شود.