تحت پوشش قرار گرفتن تحصیلی دختران رشد قابل توجهی داشته است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر فانی پیش از ظهر امروز در دیدار با مشاورین وزرا در دستگاه های اجرایی که در اردوگاه شهید باهنر برگزار شد، با بیان اینکه آموزش وپرورش بزرگ ترین دستگاه دولتی کشور است، گفت: رسیدگی به امور آموزشی و پرورشی بیش از ۱۳ میلیون دانش آموز در ۷۵۰ منطقه آموزشی و ۱۰۵ هزار مدرسه با همت قریب یک میلیون معلم کار بزرگی است که باید همه دستگاه های کشور در این امور مشارکت کنند.

وی با اشاره به فعالیت ۱۱۰ مدرسه تک دانش آموز و ۴۸۰۰ مدرسه با جمعیت کمتر از ۵ دانش آموز ، تصریح کرد: باتوجه به اینکه فعالیت این نوع مدارس برای آموزش وپرورش به هیچ عنوان مقرون به صرفه نیست ولی تعلیم و تربیت همه دانش آموزان کشور به ویژه در نقاط محروم و دور افتاده برای وزارت آموزش وپرورش مهم است و همچنان این شرایط را برای فرزندان این کشور مهیا می کند.

عضو کابینه تدبیر وامید ادامه داد: تهیه ، تدوین، اعتباربخشی ، چاپ و توزیع بیش از ۱۳۰ میلیون جلد کتاب درسی کار بسیاری بزرگی است که آموزش و پرورش آن را به تنهایی انجام می دهد به طوری که در حال حاضر آموزش وپرورش در حال چاپ کتاب های درسی سال ۹۶ است.

وی با بیان اینکه به تعبیر رهبری آموزش وپرورش مخاطب ۴۰ میلیونی دارد ، تصریح کرد: هر تصمیمی در آموزش وپرورش ، کلّ جامعه را متأثراز خود می کند و دربرابر هر اقدامی مخالفین و موافقین به اظهارنظر می پردازد ؛ مانند بحث هدایت تحصیلی و استقرار پایه دهم و اینطور نیست که هر اقدامی بدون بازتاب باشد.

عضو کابینه تدبیر وامید آموزش وپرورش را از لحاظ کیفی مهم تر از ساختار کمّی آن عنوان کرد و ادامه داد: در تقسیم بندی سرمایه در جوامع ، سرمایه انسانی نسبت به سرمایه فیزیکی و طبیعی مهم تر است به طوری که در شاخص های جهانی کشوری توسعه یافته تلقی می شود که سهم سرمایه انسانی آن بالا باشد و در یک پژوهش علمی این سهم برای کشور ایران ۳۲ درصد است.

فانی خاطر نشان کرد: آموزش وپرورش زیرساخت سرمایه انسانی هر کشور را تشکیل می دهد به همین دلیل برای ارتقای سهم سرمایه انسانی کشور باید به آموزش وپرورش توجه کرد و دولت یازدهم نیز همین دید را نسبت به آموزش وپرورش دارد.

وی به جمعیت ۱۹ میلیونی آموزش وپرورش در دهه ۶۰ و ۷۰ اشاره کرد و گفت: در آن دوره آموزش وپرورش تلاش می کرد با چند نوبته کردن مدارس شرایطی را برای تحصیل همه دانش آموزان کشور فراهم کند ولی اکنون جمعیت دانش آموزی به دو سوم و امکانات هم به بیش از ۵/۱ برابر آن دوران رسیده است و به همین دلیل است راهبرد امروز آموزش وپرورش ارتقای کیفیت است ، یعنی آموزش وپرورش به دنبال این است که آموزش وپرورش با کیفیت تری را به دانش آموزان ارائه کند.

فانی اضافه کرد: در حال حاضر ۱۰ درصد مدارس دو شیفته و ۹۰ درصد فقط در نوبت صبح فعالیت می کنند .

وی با بیان اینکه برای تحقق راهبرد ارتقای کیفیت بخشی ۵ سیاست مشخص اعلام شده است ، اظهار کرد: توسعه مشارکت ها یکی از این سیاست هاست و با این هدف که اداره آموزش وپرورش به دلیل گستردگی ، اهمیت و حساسیت از توان یک وزارتخانه خارج و متعلق به همه کشور است ، اتخاذ شده است.

وی ادامه داد ، در سال گذشته در کنار بودجه عمرانی ۱۲۰۰ میلیارد تومانی آموزش وپرورش کمک ۸۰۰ میلیارد تومان خیرین توانست بسیاری از مشکلات آموزش وپرورش را حل کند .

فانی با اشاره به تفاهم نامه های آموزش وپرورش با دستگاه های دیگر در این دولت ؛ خاطرنشان کرد: تجهیز ۴ هزار کلاس درس در منطقه اروند به کولر گازی با حمایت مناطق آزاد تجاری ، تجهیز ۶۴ پژوهش سرای دانش آموزی به آزمایشگاه فناوری نانو با حمایت معاونت علمی رئیس جمهور بخشی از اجرایی شدن مفاد این تفاهم نامه ها و استفاده از ظرفیت سایر نهادها است .

وزیر آموزش وپرورش سامان دهی و بهسازی نیروی انسانی را سیاست جدی آموزش وپرورش دولت یازدهم عنوان کرد و افزود: در دستگاهی که حدود ۹۹ درصد بودجه آن صرف پرداخت حقوق می شود باید مهمترین کارش توجه به نیروی انسانی باشد.

وی توزیع نامتوازن نیروی انسانی در کشور را از چالش های جدی آموزش وپرورش خواند و تصریح کرد: آموزش وپرورش در تمام کلان شهرها با تورم نیرو و در مناطق محروم با کمبود نیرو مواجه هست و این عامل نشان می دهد که توزیع نیروی انسانی در آموزش وپرورش مناسب نیست و باید اصلاح شود.

فانی نقل و انتقال ، استخدام و ثبت نام را ۳ درخواست عمده مردم از آموزش وپرورش برشمرد و گفت: از ابتدای دولت یازدهم آموزش وپرورش سیاست استخدامی را به صورت بوم برای بوم برگزیدیم و از نیروهای مناطق محروم برای همان مناطق محروم استخدام صورت گرفت که این سیاست در چند سال آینده تأثیر خودش را در کاهش حجم نقل و انتقالات نشان دهد.

وی با بیان اینکه در سال ۹۲ آموزش وپرورش یک میلیون و ۵۰ هزار پرسنل داشت خاطرنشان کرد: در سال های ۹۳ و ۹۴ بیش از ۷۱ هزار نفر بازنشسته شدند و حتی یک نفر هم به مجموعه اضافه نشد، اما با اجرای سیاست سامان دهی نیروی انسانی توانستیم از ظرفیت موجود به خوبی استفاده کنیم و هیچ کلاس درسی بدون معلم نماند و این درحالیست که در این ۲ سال ۵۰۰ هزار دانش آموز به جمعیت دانش آموزی اضافه شد.

فانی با اشاره به جذب ۲۰۰ هزار نیروی انسانی در دولت قبل به آموزش وپرورش تصریح کرد: این نیروها با کمترین میزان دوره های ارتقای مهارت معلمی وارد شده بودند که در این ۲ سال تلاش کردیم با برگزاری دوره های آموزشی سطح علمی آنان را برای حضور مؤثر و با کیفیت در کلاس های درس آماده کنیم.

وزیر آموزش و پرورش تمرکززدایی را سومین سیاست آموزش وپرورش دولت یازدهم عنوان کرد و گفت: در این ۲ سال با کاهش ۵۰ درصدی بخشنامه ها تلاش کردیم اختیارات را به استان ها و مناطق تفویض کنیم تا آنها بتوانند با خلاقیت بیشتری به ارائه خدمات آموزشی بپردازند.

وزیر آموزش وپرورش عملیاتی کردن بودجه و ارتقای مدیریت آموزشگاهی را از دیگر سیاست های آموزش وپرورش برشمرد و ادامه داد: تجربه خوب مدارس لازم التوجه در سال ۸۰ و اجرای طرح تعالی مدیریت در بیش از ۸ هزار مدرسه دوره متوسطه بخشی از اقدامات آموزش وپرورش در اجرای این سیاست ها است که باعث شده آموزش وپرورش دختران در این دولت رشد خوبی داشته باشد.

فانی با بیان اینکه در دولت یازدهم شرایط تحصیل همه دانش آموزان در همه نقاط کشور فراهم شده است ، عنوان کرد: آموزش وپرورش توانسته است با اجرای طرح روستا مرکزی و مدارس شبانه روزی زمینه تحصیل بسیاری از دانش آموزان به ویژه دختران را فراهم کند.

فانی از اختصاص بودجه ۵۰۰ میلیارد ریالی دولت برای توسعه مراکز پیش دبستانی با اولویت مناطق محروم و دو زبانه برای اولین بار در آموزش وپرورش خبر داد و گفت: باوجود ی که دوره پیش دبستانی برای مردم اجباری نیست ولی آموزش وپرورش با بهره گیری از امکانات موجود توانست تحت پوشش نوآموزان مناطق محروم و دوزبانه را از ۳۸ درصد به ۵۶ درصد در مدت این ۲ سال برساند که این کار می تواند اقدامی در جهت کاهش افت تحصیلی دانش آموزان این مناطق در دوره ابتدایی باشد.

وزیر آموزش وپرورش انسداد مبادی بی سوادی را یکی از برنامه های جدی آموزش وپرورش دولت یازدهم خواند و افزود: در یک مثال مشخص در استان سیستان وبلوچستان با مراجعه مسئولین آموزش وپرورش به درب خانه ها توانستیم در این ۲ سال ۷۱ هزار کودک لازم التعلیم را به سر کلاس های درس بازگردانیم که این گام بزرگی است در جهت جلوگیری از تولید بی سواد در کشور است .