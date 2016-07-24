به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا برادران با تاکید بر اینکه هلدینگ انرژی برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی مصمم است، گفت: افزایش تولید و فروش، جلوگیری از خام ­فروشی، حفظ سود پایدار برای بازنشستگان کشوری، پایداری خوراک، صادرات ارزی قابل توجه و اجرای طرح­های توسعه­ ای از مهمترین اهداف است.

مدیر عامل سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری خرید سهام رشدی و ارزشی در حوزه پتروشیمی، توجه به ایمنی و پشت سرگذاشتن یکسال بدون حادثه، مبارزه با فساد اقتصادی و کاهش ۷۵ درصدی هزینه های نقل و انتقال منابع ارزی و تحکیم امنیت مسیرهای موجود را از دیگر فعالیت های مثبت در سال گذشته عنوان کرد.

وی فعالیت های صورت گرفته را نشان از عزم جدی صندوق و هلدینگ تخصصی انرژی (نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی) در تحقق اهداف اقتصادمقاومتی، توسعه صادرات، رشد اشتغال و تولید، رشد بازدهی و بهره­وری و ایفای مسئولیت ­ها و مأموریت های سازمانی و اجتماعی دانست.

برادران پیشرفت پروژه ها و طرح های توسعه ای تعریف شده فعلی و آتی را مطابق با زمان بندی تعریف شده از مهمترین برنامه های پتروشیمی جم ذکر کرد و افزود: باید با استفاده از ابزارهای نوین مالی داخلی و بین المللی، منابع ریالی و ارزی و همچنین جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی به نحوی تأمین مالی پروژه ها را انجام دهیم که حداکثر آورده سهامداران ۱۵ درصد باشد.

وی با اشاره به توسعه و فروش محصولات به مشتریان نهایی و گسترش بازارهای منطقه ای و جهانی بر حرکت شرکت به سمت بانکداری بین المللی و مبادلات جهانی تأکید کرد. برادران همچنین با تأکید بر حفظ رشد پایدار و کیفیت سود گفت: سهام پروژه ها و واحدهای پتروشیمی همانند پلی ­پروپیلن باید در فرابورس و بورس عرضه شود.

برادران پیگیری حقوقی و وصول مطالبات معوق، تقویت سطح ایمنی، بهداشت و حفظ محیط زیست (H.S.E ) و کنترل و صرفه­ جویی در هزینه ­ها را از دیگر وظایف پتروشیمی برای سال ۱۳۹۵ دانست.