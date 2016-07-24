تنش گرمایی قیمت گوشت مرغ را در مشهد افزایش داد

علی مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش قیمت گوشت مرغ در مشهد اظهار کرد: قیمت هر کیلو مرغ تازه در بازار روز هفت هزار و ۵۰۰ تومان است که گرانترین نرخ گوشت مرغ تازه از ابتدای فصل گرما محسوب می‌شود.

وی افزایش قیمت جوجه یکروزه از ۷۰۰ تومان به دو هزار و ۱۰۰ تومان را یکی از عوامل افزایش قیمت گوشت مرغ در مشهد عنوان کرد و گفت: افزایش قیمت ذرت که بیشترین نقش را در تغذیه جوجه‌ها ایفا می‌کند از ۷۵۰ تومان به هزار و ۸۰ تومان و تنش گرمایی و افزایش دمای استان از دیگر عوامل افزایش قیمت گوشت مرغ تازه در بازار است.

مدیر عامل اتحادیه مرغداران گوشتی خراسان رضوی بیان کرد: افزایش قیمت نهاده‌های دامی از ابتدای تابستان اعمال شده است.

مظفری تأکید کرد: گوشت مرغ تازه در فروشگاه‌های مناطق خارج از شهر که نظارتی بر آنها نمی‌شود و گوشت مرغ تازه را از محل‌های توزیع تهیه می‌کنند تا هشت هزار و ۳۰۰ تومان نیز فروخته می شود.