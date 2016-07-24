۳ مرداد ۱۳۹۵، ۱۵:۲۴

مدیر عامل اتحادیه مرغداران خراسان رضوی:

تنش گرمایی قیمت گوشت مرغ را در مشهد افزایش داد

مشهد ـ مدیر عامل اتحادیه مرغداران گوشتی خراسان رضوی گفت: افزایش دما تنش گرمایی سبب افزایش قیمت مرغ گوشتی در مشهد شده است.

علی مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش قیمت گوشت مرغ در مشهد اظهار کرد: قیمت هر کیلو مرغ تازه در بازار روز هفت هزار و ۵۰۰ تومان است که گرانترین نرخ گوشت مرغ تازه از ابتدای فصل گرما محسوب می‌شود.

وی افزایش قیمت جوجه یکروزه از ۷۰۰ تومان به دو هزار و ۱۰۰ تومان را یکی از عوامل افزایش قیمت گوشت مرغ در مشهد عنوان کرد و گفت: افزایش قیمت ذرت که بیشترین نقش را در تغذیه جوجه‌ها ایفا می‌کند از ۷۵۰ تومان به هزار و ۸۰ تومان و تنش گرمایی و افزایش دمای استان از دیگر عوامل افزایش قیمت گوشت مرغ تازه در بازار است.

مدیر عامل اتحادیه مرغداران گوشتی خراسان رضوی بیان کرد: افزایش قیمت نهاده‌های دامی از ابتدای تابستان اعمال شده است.

مظفری تأکید کرد: گوشت مرغ تازه در فروشگاه‌های مناطق خارج از شهر که نظارتی بر آنها نمی‌شود و گوشت مرغ تازه را از محل‌های توزیع تهیه می‌کنند تا هشت هزار و ۳۰۰ تومان نیز فروخته می شود.

