به گزارش خبرنگار مهر، رسول منعم ظهر یکشنبه در مراسم بدرقه المپیکی‌های ۲۰۱۶ ریو و تجلیل از قهرمانان فراملی سال ۱۳۹۴ استان همدان اظهار داشت: قهرمانان مظهر توانایی‌های یک ملت هستند و به همین علت اعتمادبه‌نفس و اعتماد ملی مردم را افزایش می‌دهند.

وی گفت: حضور ورزشکاران در میدان‌های بین‌المللی، با حفظ اخلاق و روحیه جوانمردی و رعایت جوانب شرعی، تبلیغ جهانی ارزش‌ها و صفات برجسته یک ملت است.

منعم افزود: ورزش استان همدان خصوصاً در حوزه قهرمانی علی‌رغم کمبودهای مالی در سال گذشته، به لطف تلاش و کوشش و زحمات همه دست‌اندرکاران ورزش استان و حمایت‌های همه‌جانبه مسئولین و وزارت ورزش و جوانان سال خوبی را پشت سر گذاشت.

مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان با اشاره به افتخارات ورزش همدان در سال گذشته گفت: ۴۸۰ نفر از ورزشکاران و قهرمانان استان همدان برای حضور در اردوی تیم ملی دعوت شدند که عضویت ۱۷۰ نفر از قهرمانان در اردوهای تیم ملی را شاهد بودیم.

وی گفت: کسب ۸۶۰ مورد عنوان قهرمانی، کسب ۸۸ عنوان فراملی از مسابقات جهانی، آسیایی و بین‌المللی از افتخارات ورزش همدان در سال گذشته بوده است.

منعم عنوان کرد: حضور ۶۶ تیم در لیگ‌های معتبر کشوری رهآورد تلاش و کوشش و همت قهرمانان و افتخارآفرینان استان در عرصه رقابت‌های کشوری و فراملی در سال گذشته بوده است.

وی با اشاره به المپیکی‌های استان همدان بیان کرد: در تکمیل این توفیقات کسب ۳ سهمیه المپیک توسط مه‌لقا جام بزرگ در رشته تیراندازی، زورآوند در رشته دوومیدانی و آرمین تشکری در رشته والیبال را داشتیم.

مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان عنوان کرد: همچنین کسب ۲ سهمیه پاراالمپیک توسط نجاتی عارف در رشته والیبال نشسته و حمید اسلامی در رشته دوومیدانی و حضور داور ارزشمند تنیس استان عادل برقعی و خدابنده لو مربی تیراندازی در معیت کاروان اعزامی کشور به مسابقات المپیک و پاراالمپیک ۲۰۱۶ را نیز می‌توان از افتخارات ورزش استان برشمرد.