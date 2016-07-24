۳ مرداد ۱۳۹۵، ۱۵:۱۸

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی همدان خبر داد:

برگزاری بزرگترین رویداد قرآنی دانش‌آموزان کشور در همدان

همدان - رئیس دانشگاه آزاد اسلامی همدان گفت: این دانشگاه آماده برگزاری سی و چهارمین دوره مسابقات قرآن و عترت دانش‌آموزی کشور است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه آزاد همدان، سعید جامه بزرگی از میزبانی دانشگاه آزاد در سی و چهارمین دوره مسابقات قرآن و عترت دانش‌آموزی کشور خبر داد و اظهار داشت: دانشگاه آزاد اسلامی با تمام توان مهیای بزرگترین رویداد قرآنی دانش‌آموزان کشور است.

وی عنوانکرد: دانشگاه آزاد میزبان فرزندان قرآنی این مرزوبوم است که امیدواریم از این فرصت در راستای بهره‌مندی همگان از این رویداد معنوی بهترین استفاده را داشته باشیم.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان عنوان کرد: امکانات دانشگاه آزاد اسلامی همدان بسیج شده‌ تا از حدود ۲۰۰۰ دانش‌آموز دختر و پسر میزبانی کنند.

وی ابراز امیدواری کرد: جامعه فرهنگی و قرآنی همدان بیشترین بهره‌برداری معنوی را از فیوضات این مسابقات کسب کند.

آیین گشایش سی و چهارمین دوره مسابقات قرآن و عترت دانش‌آموزی کشور عصر امروز در دانشگاه آزاد اسلامی همدان برگزار می شود و مسابقات تا ۱۱ مرداد ماه در همدان ادامه خواهد داشت.

