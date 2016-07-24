دفاع از حقوق عامه یکی از کارکردهای سازمان قضایی نیروهای مسلح است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دادگستری استان البرز، در آیین تودیع و معارفه رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان البرز که صبح امروز برگزار شد، احمد فاضلیان با اشاره به وظایف مختلفی که بر عهده سازمان قضایی نیروهای مسلح نهاده شده، اظهار کرد: یکی از مهمترین کارکردهای مهم این سازمان، حفظ و تقویت سلامت و اقتدار نیروهای مسلح است.

وی افزود:‌ پیشگیری از وقوع جرم و پشتیبانی از حقوق عامه از دیگر کارکردهای مهم سازمان قضایی نیروهای مسلح است چون نیروهای مسلح به عنوان نماد اقتدار کشور به هر میزان از خطا و جرم به دور باشد بهتر می‌تواند به وظایف خود عمل کند.

رئیس کل دادگستری استان البرز با تبیین مفهوم اقتدار، به کاربرد آن در نظام اسلامی پرداخت و گفت: در بینش اسلامی، منشا قدرت خداوند است و با این نگاه، قدرت و اقتدار در دولت اسلامی، امانتی الهی است.

وی افزود: برای تشخیص و تعیین میزان تاثیرگذاری سازمان قضایی نیروهای مسلح در حفظ و تقویت اقتدار نیروهای مسلح، باید بدوا مبانی این اقتدار به خوبی شناسانده شود و بهترین مرجع در این خصوص بیانات مقام معظم رهبری است ملاک‌های مدنظر ایشان همراه شدن ایمان، بصیرت، عزم راسخ و احساس مسئولیت واقعی در کنار نیروی انسانی مجهز به آموزش‌های روز و تجهیزات پیشرفته است.

فاضلیان به شرایط محقق شدن ملاک‌های مدنظر رهبر انقلاب اشاره کرد و افزود: این ملاک‌ها زمانی محقق خواهد شد که فضایی عاری از فساد، جرم، خطا و انحراف و محیطی قانونمند شکل بگیرد و در فضایی که قانون، نظم و انضباط و سلسله مراتب فرماندهی حاکم باشد احساس مسئولیت، بصیرت، معنویت نیز امکان رشد خواهد داشت.

وی یکی دیگر از مهمترین کارکردهای سازمان قضایی نیروهای مسلح را دفاع از حقوق عامه دانست و گفت: دستگاه قضایی همانگونه که باید از منافع تضییع شده حاکمیت در مقابل دیگران دفاع کند باید با همان شدت و با حساسیت بیشتر از حقوق جامعه در مقابل تعرضات صاحب منصبان و کارگزاران نظام به حقوق فردی و اجتماعی آحاد مردم پاسداری و حمایت کند.

فاضلیان ادامه داد: سازمان قضایی نیروهای مسلح یکی از سازمان‌های موفق در حوزه پیشگیری است که در نتیجه اقدامات انجام شده در چند سال اخیر شاهد روند کاهشی جرایم و تخلفات در مجموعه نیروهای مسلح کشور بوده‌ایم.

وی در پایان نیروهای مسلح کشور را مجموعه‌ای مکتبی، ولایی، انقلابی، کارآمد و شجاع توصیف کرد که در راس آن عبدصالح خداوند و ولی فقیه مقام عظمای ولایت قرار دارد و این ویژگی، نیروهای مسلح کشور ما را از نیروهای سایر کشورها متمایز می‌کند.

آیین تودیع و معارفه رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان البرز با حضور رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح کشور، رئیس کل دادگستری استان البرز، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، فرمانده نیروی انتظامی استان البرز و تعدادی دیگر از مسئولان استانی برگزار شد در این آیین از زحمات غلامعباس ترکی که اخیرا به عنوان داستان نظامی تهران منصوب شده تقدیر شد و سید رضا حسینی به عنوان رئیس جدید سازمان قضایی نیروهای مسلح البرز معرفی شد.