۳ دفتر غیرمجاز سیاحتی در خراسان شمالی پلمب شد

محمدباقر قاصری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از ابتدای امسال تاکنون با پیگیریهای مدیریت حج و زیارت استان سه دفتر سیاحتی در شهرستانهای آشخانه و اسفراین که بهصورت غیرمجاز و بدون رعایت بند (ب) اقدام به ثبتنام از زائران عتبات عالیات میکردند، پلمب شدند.
وی افزود: مدیریت حج و زیارت استان با تمامی دفاتر حقیقی و حقوقی که در حیطه جابجایی مسافران عتبات عالیات بهصورت غیرمجاز فعالیت میکنند بهشدت برخورد خواهد کرد.
قاصری با اشاره به فعالیت ۲۳ دفتر زیارتی مجاز در خراسان شمالی، اظهار کرد: هماکنون در شهرستان اسفراین دو دفتر، در شهرستان شیروان چهار دفتر، در شهرستان مانه و سملقان دو دفتر و در شهرستانهای فاروج، گرمه، جاجرم و راز هرکدام یک دفتر مجاز فعالیت میکنند.
مدیر حج و زیارت خراسان شمالی تعداد دفاتر مجاز زیارتی در مرکز استان را ۱۱ دفتر عنوان کرد و گفت: این دفاتر برای ثبتنام زائران در طول سال مشغول به فعالیت هستند.
وی به شهروندان توصیه کرد: زائران تنها از طریق دفاتر مجاز میتوانند نسبت به ثبتنام متقاضیان برای عتبات عالیات اقدام کنند.
پرداخت دیه شهدای خراسان شمالی در حادثه منا
مدیر حج و زیارت استان گفت: با پیگیریهای بهعملآمده از سوی سازمان حج و زیارت تاکنون دیه ۱۴ شهید حادثه منا در استان پرداختشده و دیه یک شهید نیز طی هفته جاری پرداخت میشود.
قاصری اظهار کرد: مبلغ دیه پرداختشده به خانواده هر یک از این شهدا، ۵۵ میلیون تومان بوده است.
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