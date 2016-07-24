پنج قول معاون وزیر جهاد کشاورزی برای خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، هاشم ولی پور مطلق صبح یکشنبه در شورای معاونین سازمان جهاد کشاورزی استان که با حضور معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد، اظهار کرد: طی سال های گذشته اتفاقات خوبی در بخش کشاورزی صورت گرفته است که تاثیر مهمی در حل مشکلات کشاورزان داشته است.

وی با بیان اینکه خرید تضمینی محصولات کشاورزی یکی از نیازهای جدی کشاورزان بود و این اتفاق در سال های گذشته رقم خورد، بیان کرد: زمانی کشاورزان در تامین نهاده ها مشکل اساسی داشتند اما امروز به طور کامل این دغدغه در وزارت جهاد حل شده است و حتی انبارهای ما از نهاده های مورد نیاز انباشته است.

لزوم افزایش عملکرد در واحد سطح با نگاه افزایش بهره وری و سرمایه

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی بر لزوم افزایش بهره وری و سرمایه گذاری در کنار افزایش تولید تاکید کرد و گفت: اعتقاد داریم که بخش کشاورزی بر اساس موقعیت زمان و شرایط اقتصادی کشور می تواند محور توسعه کشور باشد اما هنوز نمی توانیم تاثیر آن در توسعه را ببینیم.

ولی پور مطلق با بیان اینکه خراسان جنوبی می تواند در توسعه کشاورزی کشور نقش بسزایی داشته باشد، عنوان داشت: در حال حاضر حدود ۳۵ درصد از مردم استان در بخش کشاورزی مشغول به فعالیت هستند و هنوز هم این افراد به سمت بخش خدمات و تولید نرفته و جایگاه کشاورزی استان پررنگ است.

وی با بیان اینکه انتظار ما در کشاورزی ایجاد افزایش عملکرد در واحد سطح با نگاه افزایش بهره وری و سرمایه است، بیان داشت: باید برای رسیدن به این هدف وقت صرف کنیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، ارتباط و تعامل بین کشاورزان و مسئولان جهاد را بر مبنای اعتقاد و اعتماد دانست و افزود: کشاورزان استان هر آنچه که از امکانات و توانمندی ها در توان داشته اند را در سبد اخلاص قرار داده و وارد میدان شده اند و مشارکت مردم استان در توسعه کشاورزی بسیار بالا است.

قول وزارت برای پرداخت کمک های بلاعوض مکانیزاسیون

ولی پور مطلق ادامه داد: کاری که در سند اقتصاد مقاومتی کشاورزی استان انجام داده ایم در سطح کشور منحصر به فرد است و بسیار خلاقانه تر از طرح و دستوری است که از وزارتخانه ابلاغ شده است.

وی همچنین به دستاوردهای سفر معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی به استان اشاره کرد و گفت: در این سفر مقرر شد که 30 درصد هزینه های مورد نیاز برای ماشین آلات نوین بخش کشاورزی به صورت تسهیلات بلاعوض پرداخت و مابقی نیز به صورت تسهیلات با نرخ ۱۵ درصد و بازپرداخت پنج ساله تامین شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی همچنین از قول مساعد وزارت جهاد کشاورزی برای تامین بذور مورد نیاز برخی از محصولات از جمله سورگوم و ذرت خبر داد و گفت: اجرای طرح های الگویی به صورت پایلوت در پنج منطقه از دشت های مختلف استان با مدیریت فنی و حمایت مالی جهاد کشاورزی از دیگر قول های معاون وزیر برای استان است.

ولی پور مطلق ادامه داد: همچنین در بخش طرح های آبیاری و به ویژه طرح های زیرسطحی نیز در حال پیگیری هستیم که میزان پرداختی کمک های بالاعوض دولت افزایش و اعتبارات مورد نیاز برای سطوح مورد نیاز استان تامین شود.

وی ادامه داد: مجوز واردات بذور محصولات زارعی استان نیز به تشکل ها ها واگذار خواهد شد.