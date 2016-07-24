به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر جمعه ای صبح یکشنبه در نشستی پیرامون ساماندهی حمل و نقل محصولات معدنی سمنان با حضور انجمن های صنفی، کارفرمایی و شرکت های حمل و نقل، در محل اتاق بازرگانی استان، اظهار داشت: در سنوات اخیر همواره بحث و تبادل در خصوص حمل نقل جاده ای بین فعالان اقتصادی مطرح بوده، به صورتیکه مسائل به صورت مستمر پیگیری می شود.

وی معابر استان سمنان را به عنوان گذرگاه کالای قاچاق ذکر کرد و افزود: طرح شناسه دار کردن انبارها در استان سمنان عملیاتی شده و امید است این طرح در سطح کشور نهادینه شود.

رئیس اتاق بازرگانی سمنان نسبت به روند طرح ها و اولویت های اجرایی که به استان اختصاص داده می شوند، انتقاد کرد و افزود: متاسفانه طرح هایی که باران رحمت است، همانند اجرایی کردن طرح اقتصاد مقاومتی در سه استان پایلوت می شود و پروژه هایی که دارای حساسیت و روند اجرایی بسیار دقیق هستند در استان سمنان عملیاتی می شوند.