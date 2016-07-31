«هملت» ایرانی در راه لهستان/ فعلا قصد کارگردانی ندارم

آرش دادگر نویسنده، مدرس و کارگردان تئاتر درباره اجرای نمایش «هملت» در لهستان به خبرنگار مهر گفت: نمایش «هملت» قرار است ۱۵ مردادماه در جشنواره گدانسک شکسپیر کشور لهستان به صحنه برود. گروه تئاتر کوآنتوم ۱۲ مردادماه تهران را به مقصد لهستان ترک خواهند کرد.

وی با اشاره به اینکه این نمایش یک اجرا در جشنواره دارد درباره تغییرات اثر نسبت به اجرای عمومی بیان کرد: متاسفانه خسرو شهراز و محمدرضا علی اکبری نمی توانند در این اجرا گروه را همراهی کنند اما به جای این دو بازیگری جایگزین نشده و کمبودشان توسط خود اعضا گروه ترمیم شده است.

دادگر درباره گروه «کوآنتوم» و انرژی که برای کارشان می گذارند، عنوان کرد: همه اعضای گروه کوآنتوم برای کاری که انجام می دهند انرژی زیادی می گذارند تا نتیجه عملشان به بهترین شکل ممکن انتقال یابد که امیدوارم بالاخره تلاش هایشان به ثمر بنشیند. همچنین شبنم فرشادجو هم که به عنوان مهمان در گروه ما حضور دارد بسیار با گروه همراه است و دغدغه این را دارد که «هملت» به بهترین شکل در جشنواره گدانسک شکسپیر به صحنه برود. او جزو بازیگرانی است که برای بهتر شدن کار خودش و دیگر افراد گروه وقت و انرژی زیادی می گذارد.

کارگردان نمایش «اودیسه» در پایان درباره دیگر فعالیت هایش یادآور شد: فعلا قصد ندارم نمایش جدیدی را برای اجرا آماده کنم. در حال حاضر مثل سوارکاری می مانم که از اسب افتاده و دیگر می ترسد سوار اسبشش شود بنابراین شاید مدتی استراحت کنم.

نمایش «هملت» برداشتی آزاد از نمایشنامه شکسپیر و اثر برگزیده سی و دومین جشنواره بین المللی تئاتر فجر است که سال ۹۳ در تماشاخانه ایرانشهر به صحنه رفته بود.

امین طباطبایی، حسام منظور، مهران امام بخش، شبنم فرشادجو، بهروز کاظمی، عمار عاشوری، ساناز نجفی، وحید راد، امیر رجبی، مهراب رستمی بازیگرانی هستند که در این سفر آرش دادگر را همراهی می کنند.