به گزارش خبرنگار مهر، داوود فهندژ سعدی صبح یکشنبه در نشستی پیرامون ساماندهی حمل و نقل محصولات معدنی سمنان با حضور انجمن های صنفی، کارفرمایی و شرکت های حمل و نقل، در محل اتاق بازرگانی استان، هدف از برگزاری آن را تشریک مساعی در خصوص مسائل حمل و نقل خواند و بیان داشت: تدوین یک سیستم منسجم از ضروریات راهبردی در صنعت حمل و نقل است.

وی تاکید کرد: کالایی که جابه جا می شود، باید دارای کد رهگیری باشد و در غیر این صورت، حمل کالا غیر ممکن است.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان سمنان خاطر نشان کرد: این طرح توسط سه وزارتخانه اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و مسکن شهر سازی اجرا و در دست اقدام است.

فهندژ سعدی اضافه کرد: این طرح بر مبنای قانون کالای قاچاق و ارز اجرایی شده، به صورتی که شناسنامه کالا باید از مبدا مشخص باشد و تمام سعی ما این است که، یکسان سازی در حواله بارگیری، نرخ حمل و حواله بارنامه همسان بشود.