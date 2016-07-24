به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ همایون شریفی در مراسم افتتاح پل حامی که ظهر یکشنبه با حضور مسئولان شهری برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به افزایش حجم ترافیک در میدان کرج ایجاد این تقاطع لازم بود.

وی با اشاره به اینکه با افتتاح این پل ظرفیت مسیر برای رفت و آمد کرج - تهران افزایش می یابد، افزود: به سبب نزدیکی جاده چالوس و سنگینی ترافیک در منطقه به نظر می رسد بار ترافیکی تا حد قابل توجهی برطرف شود.

شریفی به تاثیر تقاطع های غیرهمسطح در کاهش بار ترافیکی اشاره کرد و گفت: نباید احداث تقاطعات غیرهمسطح باعث شود از توسعه حمل و نقل عمومی غفلت شود.

رئیس پلیس راهور استان البرز تاکید کرد: در کرج سیستم حمل و نقل عمومی استاندارد و قوی و حتی یک خط ویژه اتوبوس وجود ندارد، باید همه موضوعات در کنار هم دیده شود.

شریفی افزود: احداث این تقاطع ها اقدام خوبی است اما نباید سبب غفلت از سایر ابعاد ترافیکی به ویژه توجه به ناوگان حمل و نقل عمومی شود، چراکه این امر اولویت اصلی محسوب می شود.

وی با تاکید بر لزوم اجرای پروژه قطار شهری کرج، خاطرنشان کرد: با افتتاح مترو بسیاری از مشکلات ترافیکی شهر حل می شود باید به حمل و نقل عمومی به گونه ای اهمیت داده شود تا مردم رغبتی برای استفاده از خودروهای شخصی پیدا نکنند.

به گزارش خبرنگار مهر، پل حامی با طول ۱۲۰ و طول عرشه ۶۷ متر با ۲۰ میلیارد تومان اعتبار افتتاح شد.