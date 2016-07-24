۷۳ اثر به دبیرخانه جشنواره پویانمایی رضوی در گلستان ارسال شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واحد اطلاع رسانی بنیاد بین المللی امام رضا (ع) در گلستان، حجت الاسلام علی اصغر فضیلت اظهار کرد: با توجه به کار تخصصی و فنی انیمیشن تلاش شده است با تنوع موضوعات مذهبی بستر برای تولید آثار افزایش پیدا کند.

وی تعداد موضوع در جشنواره را باعث تقویت رقابت دانست و افزود: جدای از ایجاد فرصت و تقویت رقابت جوانان، تنوع در موضوع سطح کیفی مسابقات را افزایش می دهد. هدف از برگزاری جشنواره پویانمایی با موضوعات مذهبی اشاعه و ترویج فرهنگ نبوی، علوی و رضوی است و با این اقدام فعالیت های هنری و مذهبی مرتبط با سیره اهل بیت نیز گسترش پیدا خواهد کرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان در پایان گفت: برگزاری نشست های تخصصی و کارگاه های آموزشی با حضور مهمانان و اساتید و برگزاری نمایش هنری از جمله برنامه های جنبی جشنواره به شمار می رود که در آینده انجام می شود.