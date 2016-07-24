به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت راه و شهرسازی، مرتضی دهقان مدیرکل دفتر نظارت بر فرودگاه‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات هوانوردی سازمان هواپیمایی، در خصوص مشوق‌های گردشگری سازمان هواپیمایی، گفت: بر اساس تصمیمی که در سازمان هواپیمایی کشور گرفتیم، به شرکت هواپیمایی چه داخلی و چه خارجی اعلام کرده‌ایم اگر طوری برنامه‌ریزی کنند که مسافر و گردشگر خارجی وارد کشور کنند، علاوه بر موافقت‌نامه‌های هوایی که با کشورهای مختلف داریم به آنها اجازه پرواز به صورت ویژه می‌دهیم تا بتوانند گردشگر خارجی را وارد کشور کنند.

وی درخصوص چرایی و اهمیت اخذ این تصمیم، توضیح داد: چندین شرکت هواپیمایی با مراجعه به ما اعلام داشتند که قصد وارد کردن تورهای گردشگری به کشور دارند، اما این گردشگران حاضر نیستند با هر ایرلاینی وارد کشور شوند و می‌خواهند با ایرلاین های خاص سفر کنند.

دهقان افزود: از این جهت که بحث ورود گردشگر به کشور برای ما دارای اهمیت زیادی است و عامل مهمی در رشد اقتصادی محسوب می‌شود.

مدیرکل دفتر نظارت بر فرودگاه‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات هوانوردی سازمان هواپیمایی، توضیح داد: این تصمیم درحالی گرفته شده است که در بحث پروازهای خروجی تا جایی که بتوانیم سخت می‌گیریم و اجازه مانور ایرلاین‌های خارجی را نمی دهیم اما در پروازهای ورودی این کمک بزرگ را می‌کنیم و اجازه حضور ایرلاین خارجی را با هدف وارد کردن گردشگر به کشور داده‌ایم.