به گزارش خبرنگار مهر، کرامت بهبهانی امروز در نشست خبری درباره آخرین وضعیت راه‌اندازی فاز اول طرح توسعه میدان نفتی آزادگان شمالی گفت: از صد روز گذشته تاکنون فاز اول توسعه این میدان مشترک نفتی با ظرفیت تولید روزانه ۷۵ هزار بشکه نفت خام در مدار بهره‌برداری قرار گرفته است.

مجری توسعه میدان آزادگان شمالی در شرکت مهندسی و توسعه نفت ایران با اعلام اینکه هم‌اکنون علاوه بر نفت خام، امکان تولید روزانه ۳۹ میلیون فوت مکعب گاز همراه نفت هم از این میدان نفتی تولید می‌شود، تصریح کرد: در شرایط فعلی تأسیسات موجود از ظرفیت تولید روزانه تا سقف ۸۲ هزار بشکه نفت خام برخوردار است.

این مقام مسئول همچنین در خصوص مذاکرات انجام گرفته با شرکت CNPC چین برای توسعه فاز دوم میدان نفتی آزادگان شمالی اظهار داشت: مذاکرات با طرف چینی کماکان ادامه دارد و منتظریم CNPC پیشنهاد طرح توسعه فاز دوم میدان نفتی را ارائه کند.

وی با اشاره به ارائه پیشنهادهای اولیه فنی و مالی توسط شرکت چینی تأکید کرد: چنانچه شرکت نفت ایران با CNPC چین برای توسعه فاز دوم میدان به توافق برسد، قرارداد بر اساس مدل بیع متقابل امضا می‌شود.

بهبهانی با تاکید بر اینکه در صورت عدم توافق با شرکت چینی، توسعه فاز دوم میدان آزادگان شمالی از طریق مناقصه و مطابق با مدل قراردادی IPC اجرایی می‌شود، درباره افزایش حجم ذخایر نفت خام میدان آزادگان شمالی هم بیان کرد: هم‌اکنون حجم ذخایر نفت خام این میدان مشترک حدود پنج میلیارد و ۶۸۰ میلیون بشکه است.

مجری توسعه میدان آزادگان شمالی با اعلام اینکه بر اساس مطالعات جدید، حجم ذخایر میدان آزادگان شمالی تا سقف هفت میلیارد بشکه افزایش یافته است، خاطرنشان کرد: در طول صد روز نخست آغاز بهره‌برداری از فاز اول آزادگان شمالی، حدود پنج میلیون بشکه نفت خام از این میدان برداشت شده است.